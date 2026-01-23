Kreml ohjeisti valtiollista mediaa kirjoittamaan kaiken Grönlanti-kiistasta

Venäjän johto seuraa ja kommentoi tiiviisti Grönlantiin liittyviä tapahtumia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi 20. tammikuuta 2026 Grönlannin olevan ”luonnoton osa Tanskaa” ja sen ”siirtomaavalloitus”. Seuraavana päivänä kansallisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev lausui, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ”haluaa jäädä ikuisesti historiaan” ja ”samaan aikaan tulla Venäjän presidentin kaltaiseksi”. Vladimir Putinin kanta on se, ettei kiista saaresta ole Venäjän asia.

Kulissien takana Grönlanti näyttää kuitenkin olevan hyvinkin Kremlin asia. Tämän johtopäätöksen voi tehdä Meduza-median käsiinsä saamasta valtion ja hallitusta myötäilevälle medialle jaetusta ohjeesta, jossa journalisteja ohjeistetaan kertomaan lisää Trumpista ja Grönlannista. Heitä pakotetaan kirjoittamaan jokainen amerikkalaisen, eurooppalaisen ja venäläisen poliitikon lausunto Trumpin Grönlantia koskevista kommenteista.

Meduzan lähde valtionmediassa uskoo, että Kreml pyrkii vakuuttamaan venäläiset länsivaltojen heikkoudesta sekä siitä, että Krimin ja muiden Ukrainan alueiden liittäminen Venäjään ei ole ”mitään erikoista; voimakkaat [valtiot] voivat tehdä sellaista”. Journalisteja kehotetaan korostamaan sitä, että Trump ”pyrkii pääsemään historiaan johtajana, joka laajensi maansa aluetta” ja ”tähtää Vladimir Putinin menestykseen”. Heidän pitäisi myös korostaa, että Trump ymmärtää Putinin lailla, että konfliktit Euroopan maiden kanssa unohdetaan, mutta ”[miehitetyt] alueet pysyvät”.

Kremliä myötäilevien medioiden pitää myös kertoa, että Yhdysvaltojen ja EU:n välinen kiista Grönlannista ”heikentää länttä” ja että ”Nato on romahtamassa”. Venäläisten odotetaan uskovan, että ilman Yhdysvaltojen hyväksyntää Euroopan johtajat eivät pysty varmistamaan maidensa turvallisuutta ja vakautta eivätkä myöskään pysty selvästi ilmaisemaan kantaansa Grönlannista.

Artikkeleissaan journalisteja kehotetaan mainitsemaan, että Putin ”pakottaa Amerikan tasavertaiseen vuoropuheluun”, kun taas eurooppalaiset johtajat ”protestoivat innottomasti sosiaalisessa mediassa”… ”täyttäen internetin tekoälyvideoilla Grönlannin tukemiseksi”.

Juttujen johtopäätöksen pitää olla: ”Nato ei ole yksimielinen ja yhtenäinen liittokunta, vaan kilpailijoita, jotka haluavat väheksyä toisiaan.” Julkaisuja rohkaistaan siteeraamaan Lavrovia, joka on kyseenalaistanut Naton tulevaisuuden ja kutsuu Grönlantiin liittyviä tapahtumia ”Grönlanti-draamaksi”.

Media noudattaa jo näitä ohjenuoria. Meduzan mukaan Regnum kirjoittaa, että ”Trump kopioi Putinia” ja että ”Trumpille Grönlannin liittäminen Yhdysvaltoihin on mahdollisuus tehdä Yhdysvalloista maailman toiseksi suurin maa”. Komsomolskaja Pravda puolestaan vakuuttaa lukijoille, että ”Naton romahdus” on todennäköinen.