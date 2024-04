Kreml-mielinen ehdokas voi nousta Slovakian vaaleissa presidentiksi

Tänään Slovakiassa käytävien presidentinvaalien toisella kierroksella äänestetään, siirtyykö maa lähemmäksi Venäjää vai EU:ta, uutisoi Euronews.

Vaaleissa ovat vastakkain parlamentin puhemies ja Kreml-myönteisen pääministeri Robert Ficon liittolainen Peter Pellegrini sekä oikeisto-oppositiopuolueiden tukema sitoutumaton länsimielinen ex-diplomaatti Ivan Korčok.

Pellegrini johtaa vasemmistolaista Hlas-puoluetta, joka muodosti viime vuonna hallituksen Ficon vasemmistopopulistisen Smer-puolueen ja laitaoikeistolaisen Slovakian kansallispuolueen kanssa. Pellegrini on kritisoinut sitä, ettei Slovakian EU- ja Nato-jäsenyyttä ole käsitelty kriittisesti ja on väittänyt Korčokin laittavan EU:n edut Slovakian etujen edelle.

Ficon hallitus, jota Pellegrini tukee, on valtaan päästyään muun muassa lopettanut sotilasavun Ukrainalle, syyttänyt Yhdysvaltoja vaalivaikuttamisesta ja lakkauttanut korruptiotapauksia tutkivan syyttäjänviraston. Lisäksi se on esittänyt useiden rikosten vanhenemisaikojen lyhentämistä sekä maan yleisradioyhtiön autonomian lakkauttamista.

Korčok on taas toiminut muun muassa Slovakian suurlähettiläänä Natossa ja on vankka EU:n ja Naton kannattaja. Hän on pyrkinyt kampanjansa aikana vetoamaan ihmisiin, jotka ovat suhtautuneet kriittisesti Ficon hallituksen pyrkimyksiin murentaa mediavapautta ja luoda läheisempiä suhteita Venäjään.

Korčok tuli kaksi viikkoa sitten pidetyllä ensimmäisellä kierroksella ensimmäiseksi 42,5 prosentin äänisaalilla, Pellegrini taas toiseksi 37 prosentilla.

Kolmanneksi tuli avoimesti Kreml-mielinen populisti Štefan Harabin 11,7 prosentilla. Harabinin äänestäjistä useimmat siirtynevät Pellegrinin taakse, joten vaalista povataan tiukkaa.

Vielä joitain viikkoja sitten Pellegrini johti gallupeja. Kolmessa viimeisimmässä gallupissa Korčok ja Pellegrini ovat kuitenkin olleet käytännössä tasoissa.

Politiikan tutkija Dalibor Rohac arvelee Politicolle, että Korčokille voi tuottaa haasteita maan unkarilaisvähemmistöön vetoaminen.

Slovakianunkarilaiset muodostavat noin kahdeksan prosenttia väestöstä, ja heidän tukensa olisi Korčokille erittäin tärkeää. Monet heistä ovat Rohacin arvion mukaan kuitenkin enenevissä määrin Unkaria hallitsevan Fidesz-puolueeseen kytkeytyvien verkostojen vaikutuspiirissä. Myös se, jäävätkö Harabinin kannattajat kotiin, voi vaikuttaa vaalitulokseen.

Rohac huomauttaa, että Slovakian presidentin valtaoikeudet ovat melko pienet. Vaalitulos kuitenkin heijastelee hänen mukaansa Slovakian jakautumista kahteen eri leiriin.

– Slovakia vaikuttaa olevan jakautunut länsimieliseen leiriin, jota Venäjän aggressio huolestuttaa, ja taantumukselliseen leiriin, joka suhtautuu länteen epäilevästi ja on vastaanottavainen Kremlin narratiiveille, Rohac tiivistää.