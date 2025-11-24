Kreml lyttää Euroopan suunnitelman rauhasta, pitää USA:n ehdotusta parempana

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov pilkkaa Euroopan rauhansuunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi, kertoo Politico.
Hänen mukaansa Kreml pitää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin alkuperäistä rauhansuunnitelmaa parempana.
Ukrainaa tukevat eurooppalaiset maat laativat oman versionsa Yhdysvaltain 28-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta.
Ushakov sanoi toimittajille Moskovassa, että Euroopan rauhansuunnitelma ”ei ole rakentava ja että se ei sovi Venäjälle lainkaan”.
Hänen mukaansa Trumpin suunnitelma on Venäjälle hyväksyttävämpi.
Ehdotus vaatisi Ukrainaa muun muassa luovuttamaan merkittäviä alueita Venäjälle, pienentämään asevoimiensa kokoa ja Nato-jäsenyyskiellon kirjaamista maan perustuslakiin.
Yhdysvaltain ja Ukrainan delegaatiot neuvottelivat sunnuntaina Sveitsin Genevessä rauhansuunnitelmasta.
Osapuolten kerrotaan sopineen päivityksistä ja tarkennuksista rauhan saamiseksi Ukrainaan.
Sunnuntaina Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kuvaili Sveitsin keskusteluja merkittäväksi edistykseksi. Hän kuitenkin totesi, että ennen ehdotuksen viimeistelyä on ”vielä jonkin verran työtä tehtävänä”.
Trump tai Rubio eivät kertoneet yksityiskohtia siitä, mitä muutoksia alkuperäiseen 28-kohtaiseen suunnitelmaan tehtiin.