Moskova kutsuu asevoimien reservin ”suojelemaan infrastruktuuria”

Venäjän asevoimien yleisesikunnan organisoinnin ja mobilisoinnin päädirektoraatin varakomentaja kontra-amiraali Vladimir Tsemljanski on tiedottanut, että reservi kutsutaan palvelukseen suojelemaan siviili-infrastruktuuria droonihyökkäyksiltä. Vladimir Putinin asetuksella vuonna 2015 luotuun reserviin sanotaan kuuluvan jopa kaksi miljoonaa henkilöä.

Tsemljanski kertoi, että asiasta on tehty hallituksen tukema lakiluonnos.

– Reserviläiset ovat kansalaisia, jotka ovat aiemmin palvelleet asevoimissa tai turvallisuusvirastoissa ja vapaaehtoisesti allekirjoittaneet sopimuksen palvella reservissä… Kaavailemme, että heidät voidaan lähettää erikoiskoulutusleireille suojelemaan kriittistä infrastruktuuria, energiaa, kuljetusta, öljynjalostamoja ja muuta infrastruktuuria vain omalla alueellaan. Tämä on tähdätty pääasiassa drooneja vastaan, hän ilmoitti.

Hän lisäsi, että lain mukaan reserviläisiä ei suunnitella otettavaksi mukaan sotilaalliseen erikoisoperaatioon.

Riippumaton sotilasasiantuntija Valeri Shirjajev uskoo, että reserviläisten ryhmittäminen kotialueelle mahdollistaa siellä olevien sopimussotilaiden lähettämisen etulinjaan. Hän arvioi reservin kooksi 1,5 miljoonaa henkilöä.

Lakiluonnoksen mukaan reserviläisten ”erikoiskoulutus puolustukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi” kestää enintään kaksi kuukautta. Lain hyväksyminen edellyttää muutoksia kahteen muuhun asevelvollisuutta käsittelevään lakiin.

– Valmistautumiseksi tehtäviinsä reserviläiset saavat pakollisen koulutuksen tuliaseiden käytössä, pioneeritoiminnassa ja lääkinnällisissä toimenpiteissä Venäjän puolustusministeriön taistelukokemusta saaneiden kouluttajien valvonnassa. Vasta tämän koulutuksen jälkeen he pääsevät suorittamaan tehtäviä, Tsemljanski selitti.

Reserviläisten tehtävät on kuitenkin määritelty lakiluonnoksessa laajemmin kuin yleisesikunnan ilmoituksessa. Heitä voidaan käyttää terrorismin vastaisissa operaatioissa ja sotilaallisissa konflikteissa sekä kotimaassa että ulkomailla ilman sotatilan tai liikekannallepanon julistamista.

Se, että laki sallii reservien käytön Venäjän ulkopuolella, mahdollistaa duuman puolustuskomitean puheenjohtaja kenraalieversti Andrei Kartapolovin mukaan niiden ryhmittämisen Ukrainaan. Nykyisessä lainsäädännössä reserviläiset voidaan kutsua sotaoperaatioihin vain liikekannallepanon aikana.

– Viranomaiset välttävät toista liikekannallepanoaaltoa, joten he tarvitsevat erilaisen menetelmän, jonka avulla käyttää reserviä, sanoo asianajaja ja ihmisoikeusaktivisti Artem Klyga.