Kreml kiistää Elon Muskin keskustelleen Vladimir Putinin kanssa

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiistää väitteet siitä, että monimiljardööri Elon Musk olisi keskustellut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ennen Muskin hiljattain esittelemää ehdotusta rauhansopimuksesta Venäjän ja Ukrainan välille.

Peskovin mukaan Musk kävi sen sijaan puhelinkeskustelun Putinin kanssa noin puolitoista vuotta sitten. Peskov ei kertonut tarkemmin, mistä kaksikko keskusteli.

Musk suututti ukrainalaiset viime viikolla ehdotuksellaan, jonka mukaan Venäjän itseensä liittämillä Ukrainan alueilla tulisi järjestää YK:n valvonnan alla uusi kansanäänestys, jonka tulosta Venäjä noudattaisi. Muskin ehdotuksessa Krimin niemimaa jäisi osaksi Venäjää.

Muskia ja hänen ehdotustaan on kritisoitu, koska sen katsotaan toistavan suoraan hyökkäyssotaa käyvän Venäjän näkemyksiä. Ukraina on ilmoittanut, että se ei ole valmis tällä hetkellä tulitaukoneuvotteluihin eikä alueluovutuksiin.

Konsulttiyritys Eurasia Groupin johtaja Ian Bremmer kertoi eilen tiistaina, että Musk olisi keskustellut Putinin kanssa ennen ehdotuksensa julkistamista. Muskin kerrotaan kiistäneen väitteen.

The Kremlin says @elonmusk did not speak to Vladimir Putin before posting about his idea for a Ukraine peace plan – one that hews quite closely to Russia's terms.https://t.co/11faseqVjs

— max seddon (@maxseddon) October 12, 2022