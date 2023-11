Kreml julkaisi propagandateoksen Venäjän suhteesta Ukrainaan

Venäjän valtionarkistovirasto on julkaissut dokumenttikokoelman nimeltä ”Venäläisten ja ukrainalaisten historiallisesta yhtenäisyydestä”, kertoo Iso-Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Kokoelma koostuu 242 asiakirjasta usean vuosisadan ajalta. Kokoelman avaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin heinäkuussa 2021 kirjoittama artikkeli samasta aiheesta.

Kokoelmassa on myös Putinin juuri ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua helmikuussa 2022 pitämä puhe Ukrainan tilanteesta.

Kokoelman tarkoituksena on toimia uutena työkaluna, jonka avulla perustellaan Kremlin nykyistä politiikkaa ja vahvistetaan väitettä siitä, että ulkomaiset toimet ovat tehneet Ukrainasta Venäjän vastaisen.

Kokoelma on jatkumoa Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedevin edellisviikolla julkaistuun artikkeliin Venäjän ja Puolan suhteista, jossa Medvedev syyttää Puolaa aggressiivisesta, ”russofobisesta” politiikasta.

Teksti sisälsi varoituksen Puolan valtiollisen itsenäisyyden mahdollisesta tuhoutumisesta ja vihjauksia sotilaallisesta vastauksesta Venäjältä ja Valko-Venäjältä tarvittaessa.

Venäjän tavoitteena on käydä historian tulkintojen avulla informaatiosotaa, jonka avulla voidaan muokata mielipiteitä sekä oikeuttaa sen toimia.

– Venäjän johdon historian aseistaminen kiihtyy, ja sen tarkoituksena on juurruttaa länsimaisuuden vastaisuus Venäjän väestön mieliin ja pelotella sen lähimpiä länsimaisia naapureita, Brittien raportissa kirjoitetaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 November 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dkVbFv5To5

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t7Y8UnAiws

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 11, 2023