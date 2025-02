Kreml aloitti valmistautumisen talouskriisiin

Venäjän johdon ilmoitetaan käynnistäneen uudelleen vuonna 2020 koronapandemian ja talouskriisin aikana perustetun taloudellisen kestävyyden erikoiskomission toiminnan. Joulukuussa 2024 uudelleen työnsä aloittaneen komission tehtävä on tunnistaa ongelmissa olevat yritykset ja kehittää tapoja auttaa niitä.

Komissio keskittyy yhdeksään talouden sektoriin ja yli 2 000 yritykseen. Tämän hetken riskeiksi todetaan investointien ja yritysten kannattavuuden lasku ja korkokulujen nousu. Viennin romahduksen kokeneet hiiliyhtiöt ovat jo tarvinneet kipeästi hätäapua. Ne ovat kirjanneet yli 80 miljardin ruplan tappiot, alkaneet sulkea kaivoksia ja ovat konkurssiuhan alla.

Seuraavana jonossa on metalliteollisuus, joka on menettänyt vientimarkkinoita lännen asettamien pakotteiden takia ja alkanut vähentää tuotantoa.

Metsäteollisuus ei ole löytänyt uusia ostajia Aasiasta menetettyään Euroopan markkinansa, mikä on johtanut puun viennin putoamiseen kolmanneksella. Komission agendalla on myös maataloustuotanto, jota on koetellut kuivuus ja kato: viime vuoden vehnäsato putosi 16 prosenttia, perunasato 10 prosenttia ja muut, mukaan lukien ohra ja sokerijuurikas, lähes 20 prosenttia.

Vaikka Kreml julkisesti toistelee mantraa pakotteiden päihittämisestä, todellisuudessa Vladimir Putinin huoli taloustilanteesta kasvaa https://www.newsweek.com/putin-russia-ukraine-economy-1995887 . Puheessaan VTB Bankin foorumilla tammikuun lopulla 2025 hän korosti tarvetta hillitä inflaatiota ja taistella sitä vastaan.

Ukrainaa vastaan käydyn hyökkäyssodan nielemät biljoonat ruplat ovat kiihdyttäneet inflaatiota ja yritykset sen hillitsemiseksi jyrkillä koronnostoilla ovat johtaneet yritykset kriisiin lainojensa hoitamisessa. Makrotalouden analyysin ja lyhyen ajan ennusteiden keskus TsMaKPin mukaan joka viides teollisuusyritys on konkurssin partaalla.

Venäjän teollisuus- ja yrittäjäunionin mukaan vuoden 2024 lopussa joka neljänneltä yritykseltä puuttui toimintapääomaa, eivätkä ne voineet saada lainaa. Yli viidennes (22 prosenttia) yrityksistä valitti korkeasta inflaatiosta ja viidennes ruplan kurssin putoamisesta.