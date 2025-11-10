Kouluja uhkailtu viime aikoina Venäjän naapurimaissa

Kazakstanin sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Telegramissa, on julkaistu viestejä, joissa uhkaillaan kymmeniä Kaspianmeren rannalla Länsi-Kazakstanissa sijaitsevan Aktaun kaupungin kouluja kouluampumisilla, kertoo maan suurin uutissivusto Tengri News.

Uhkausviestien tuntemattomien laatijoiden mukaan veritekojen tekijät ovat ”tulossa”. Paikalliset viranomaiset ovat ilmoittaneetkin poliisin tarkistavan kouluja. Paikallisia on kehotettu luottamaan vain virallisiin tiedonantoihin ja olla levittämättä uhkausviestejä. Kazaakstanin poliisi myös muistutti, että terroriteoilla uhkaaminen voi tuoda viisi vuotta vankeutta.

Eilen sunnuntaina Virossa sai parikymmentä tallinnalaiskoulua uhkausviestejä Telegramissa. Hyökkääjiä uhattiin olevan peräti 50 ja lupasivatt kouluviikon aluksi tehdä veritekoja.

Viron poliisin mukaan kyse oli paniikin lietsonnasta eikä todellista uhkaa ole. Silti esimerkiksi Lasnamäellä sijaitseva Tähesajun kymnaasi otti käyttöön turvamenetelmät. Samaten poliisi lisäsi partiointiaan.

Kazakstanissa koulu-uhkailuja on ollut huhtikuussa ja syyskuussa. Lokakuussa samanlaisia uhkailuja oli Kazakstanin etelänaapurin Kirgisian pääkaupungissa Biškekissä, jossa oppilaat siirrettiin väliaikaisesti kotiopetukseen. Kirgisia on myös entinen neuvostotasavalta.

Virolainen uutissivusto Delfi kiinnittää huomiota, että Kazakstanin uhkailut noudattavat samaa kaavaa ja ajankohtaa kuin Tallinnassakin. Virolaismediassa muistutetaankin, että Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev on etäännyttänyt maata aiemmasta liittolaisestaan Venäjästä ja kehittänyt maan suhteita Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa.

Viime torstaina Tokajev vieraili Valkoisessa talossa tavaten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Tokajevin vierailu Valkoisessa talossa on ollut Kazakstanin pääuutisia, jota on seurattu usean päivän ajan.