Korttidata paljastaa: näin kulutus roihahti ostospäivänä

Tämän vuoden Black Friday eli marraskuun viimeisen perjantain alekampanjoistaan tuttu päivä sai kuluttajat jälleen aktiivisesti liikkeelle. Digitaalisia maksuja tarjoavan Visan kokoaman datan mukaan keskimääräinen asiakaskulutus kasvoi yli 17 prosenttia marraskuun keskimääräiseen perjantaihin verrattuna.

Myös rikolliset pyrkivät jälleen hyötymään ihmisten ostoshuumasta. Tänä vuonna kuitenkin Visan tiedotteen mukaan paljon huonommalla menestyksellä.

Visa esti Suomessa Black Fridayna 2025 noin 66 prosenttia enemmän oletettuja petoksia verrattuna vuoden takaiseen Black Fridayhin, ja 109 prosenttia enemmän verrattuna edelliseen perjantaihin.

Euroopassa Visa esti Black Fridayna yli 140 prosenttia enemmän oletettuja petoksia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja yli 40 prosenttia enemmän verrattuna edellisen viikon tavalliseen perjantaihin.

– Kulutustottumukset muuttuvat, mutta Visan tuore data osoittaa, että Black Friday on edelleen tärkeä sesonki vähittäiskauppiaille sekä verkkokaupalle. On kuitenkin syytä muistaa, että aina kun raha liikkuu, petostentekijät pyrkivät hyötymään tilanteesta, sanoo Visan Suomen ja Baltian maajohtaja Juha Sillampää.

Yleisimpiä Visan tunnistamia huijauksia ovat muun muassa väärennetyt verkkokauppasivustot, pakettitoimitushuijaukset, ylimääräistä joulurahaa lupailevat työhuijaukset, matkahuijaukset ja jouluaiheiset hyväntekeväisyyshuijaukset.

-Tämän vuoden verkkokaupan nousukausi toi mukanaan entistä kehittyneempiä huijauksia, aina väärennetyistä sivustoista tekoälypohjaisiin temppuihin. Aiemmin tänä vuonna suljimme yli 12000 petollisen verkkokaupan verkoston, sanoo Thomas Holt-Nielsen, Visan riskienhallinnan johtaja Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla.

Petoksia estetään reaaliajassa muun muassa tekoälypohjaisilla malleilla. Visa on investoinut 12 miljardia dollaria teknologiaan ja infrastruktuuriin viimeisen viiden vuoden aikana, mukaan lukien kyberturvallisuuden kehittämiseen ja petosten torjuntaan. Vain yhden vuoden aikana Visan petosten ehkäisyyn keskittynyt ryhmä (Scam Disruption team) on tunnistanut ja estänyt pelkästään Euroopassa yli 220 miljoonan euron arvosta huijausyrityksiä ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa kuluttajia.