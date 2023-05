Korot nousevat – kannattaako omistusasunto enää?

Korkojen nopean nousun myötä asuntokauppa on hyytymässä ja asumisen kustannusten kehitystä seurataan entistä tarkemmin. Pohdinnassa on myös, mikä asumismuoto on kustannuksiltaan edullisin.

Nordea on laatinut asiasta vertailun osana sen tuoretta asuntomarkkinakatsausta, jossa tarkastellaan asumisen kuluja vuokra- sekä omistusasunnossa. Omistusasumisen menoihin lasketaan korko, lyhennys sekä vastike, vuokra-asuntoon vuokra. Laskelmassa tarkastellaan asumisen hintaa vuodesta 2006 alkaen.

Laskelman mukaan poikkeuksellisten matalien korkojen aikana asumisen kokonaismenot olivat omistusasumisessa keskimääräistä alhaisempia kuin vuokralla asuessa.

– Vuokra-asumisen kokonaiskulut ovat olleet tyypillisesti pienempiä kuin omistusasumisessa. Tosin viime vuosina erittäin matalien korkojen takia kokonaismenot ovat painuneet omistusasumisessa vuokra-asumisen alapuolelle koko maan tasolla, Nordean katsauksessa kirjoitetaan.

Pääkaupunkiseudulla tilanne oli hieman erilainen ja omistusasumisen ja vuokra-asumisen kokonaismenot olivat myös matalien korkojen aikana suunnilleen samalla tasolla. Vuokra-asuminen oli hieman edullisempaa.

Kun asuntolainojen korot ovat lähteneet nousuun, on tilanne omistus- ja vuokra-asuntojen menoissa kääntymässä jälleen päälaelleen: omistusasumisen kokonaiskustannukset ylittävät vuokran koko maassa.

Laskelmassa huomautetaan kuitenkin, että osa omistusasumisen menoista voidaan katsoa kerryttävän maksajan omaisuutta.

– Omistusasumisessa lainan lyhennys ei ole varsinainen asumisen kulu vaan säästämistä. Näin tarkasteluna vuokralla asuminen on ollut vuosia 2007-2008 lukuun ottamatta selvästi kalliimpaa kuin omistusasuminen.

Jos siis verrataan vain asumisen korkokuluja sekä vastiketta vastaavan asunnon vuokraan, jäävät omistusasujan kulut korkojen noususta huolimatta paljon pienemmäksi. Toisaalta vuokraajalla voi jäädä suurempi summa rahaa käteen.

– Vuokralaisen asumisen kokonaiskulut ovat hieman pienemmät, joten vuokralla asuja voi sijoittaa asumisen kokonaiskuluista ylijäävän osan ja saada sille tuottoa, kun omistusasuminen voidaan jo itsessään laskea sijoittamiseksi.

Omistusasunnossa asunnon arvonmuutokset voivat myös joko nostaa tai laskea kokonaiskuluja.