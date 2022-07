Koronan asiantuntijan tuska: Missä viipyy Operaatio Nenäsuihke?

Koronapandemian alussa Yhdysvaltain liittovaltion hallinto käynnisti julkisen ja yksityisen sektorin Operation Warp Speed -ohjelman (OSW), jonka tarkoituksena oli nopeuttaa koronarokotteiden kehitystä.

Miljardirahoituksen saanut massiivinen ohjelma osoittautui menestykseksi, sillä ensimmäiset 95-prosenttisen suojan antavat rokotteet kehitettiin jo noin kymmenen kuukauden kuluessa.

Amerikkalainen huippututkija, lääkäri Eric Topol ja Yalen yliopiston professori Akiko Iwasaki kirjoittavat Science Immunology -tiedejulkaisussa, että vastaava salamannopea operaatio pitäisi aloittaa nenään suihkautettavan koronarokotteen kehittämiseksi.

Heidän mukaansa ”Operaatio Nenäsuihke” voisi mahdollistaa sen, että markkinoille ja jakeluun saadaan tehokkaasti tartuntoja ehkäisevä suihke.

Tutkijoiden mukaan hallinnon ja yritysten kiinnostus suihkeita kohtaan on kuitenkin ollut vähäistä. OSW-ohjelman kaltaisen työntövoiman puuttuminen aiheuttaa asiantuntijoiden mukaan huomattavia viiveitä tuotannon laajentamiseen, viranomaishyväksyntään ja jakeluun.

Artikkelin kirjoittaja Eric Topol kertoo Twitterissä, että tutkimustulokset nenärokotteista ovat olleet erittäin lupaavia. Muutama rokote on päässyt kliinisissä tutkimuksissa jo pitkälle, mutta hallinnon tuki yhä puuttuu.

– Emmekö ole oppineet, mihin tämä maa pystyi OSW-ohjelmalla? Neljä (12:sta) nenärokotetutkimuksesta on vaiheessa kolme. Niistä on lupaavia tietoja, mutta ei valtion tukea valmistukseen, jakeluun tai sääntelyyn. Ikään kuin tartuntojen ja muunnosten kanssa ei olisi ongelmaa, amerikkalaistutkija ihmettelee tviitissään.

Haven't we learned what this country is capable of from Operation Warp Speed? 4 (of 12) nasal vaccine trials are in Phase 3 w/ promising data but no government support to plan for manufacturing, distribution, regulatory As if there wasn't a problem w/ infections & transmission🤯 https://t.co/MMClcrYA48

There are now 12 nasal vaccines in clinical trials and 4 are far along, in Phase 3.

But no plans for manufacturing at scale, distribution, accelerating. No government support. Yet a major unmet need

— Eric Topol (@EricTopol) July 21, 2022