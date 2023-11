Koronavirusta on jälleen paljon liikkeellä. Ilta-Sanomat on kysynyt kolmelta sairastuneelta, millaisia heidän oireensa ovat nyt.

– Ku vietäs autotallin taakse ja liiskattais sinne, helepottais olotillaa, kertoo 54-vuotias Jouni Hyökki IS:lle.

Hyökki kertoo sairastuneensa toistamiseen koronaan. Mies kertoo, että hänen kurkkunsa on kipeä, keuhot ovat kuin tulessa, päätä särkee ja lihaksia kolottaa. Väsymyksen ja ruokahaluttomuuden lisäksi hänellä on ollut kuumetta.

Korona on aiheuttanut lämpöä tai kuumetta, huteraa oloa, huimausta, päänsärkyä, kurkkukipua, lievää nuhaa, yskää ja kamalaa väsymystä 36-vuotiaalle Lotalle. Yleisvointiaan hän kuvailee heikoksi. Pää on tuntunut raskaalta ja olo on ollut kaikkiaan ”juminen”.

– On ollut ihan veto pois monta päivää, en oo oikein jaksanut tehdä yhtään mitään, hän sanoo IS:lle.

Kuume nousi 65-vuotiaalla Jounilla 38 asteeseen.

– Nukkumaan mennessä se oli kyllä reilusti yli, ihan tuli semmonen tunne että hourailin. Ja vaimon mukkaan hourailinki jo, hän toteaa IS:lle.

Kuumeen hellittäessä hän on kärsinyt hirveästä yskästä ja nuhasta. Myös miehen makuaisti meni. Väsymys on ollut ylenpalttista.

– Tuntuu, että kun aamulla nousee ylös, sitä kaatuu sen jälkeen sohvalle oottamaan, että tulis ilta taas.