”Korkeasti koulutettujen maahanmuutto lisää taloudellista menestystä”

Kansainväliset osaajat on saatava pysymään Suomessa, toteavat Helsingin yliopiston vt. viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Pia Dolivo ja Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Ted Apter.

– Korkeasti koulutettujen maahanmuutto lisää Suomen tuottavuutta, innovointikykyä ja taloudellista menestystä. Vuonna 2021 suomalaisten hakemista patenteista 60 prosentissa oli mukana ulkomaalaisia keksijöitä, ja esimerkiksi Helsingin yliopistossa 70 prosentilla innovaatiotoimintaan osallistuvista henkilöistä on kansainvälinen tausta, kaksikko sanoo Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

He korostavat, että Suomessa on korkeasta työttömyydestä huolimatta osaajapulaa useilla aloilla ja koulutustasoilla.

Dolivo ja Apter viittaavat työ- ja elinkeinoministeriön raporttiin, joka konkretisoi tilanteen vakavuuden: vuonna 2023 Suomeen jäi osaajapulan vuoksi syntymättä 65 000 työpaikkaa.

– Ilman osaajia investoinnit eivät suuntaudu Suomeen vaan sinne, missä osaamista on tarjolla.

Kaksikon mukaan osaamispohjan vahvistamisessa yliopistot ja korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa.

– Noin 30 000 nuorta, lahjakasta kansainvälistä opiskelijaa suorittaa parhaillaan korkeakouluopintoja Suomessa. Valitettavasti heistä jopa puolet lähtee valmistumisensa jälkeen, koska sitä ensimmäistä koulutusta vastaavaa työpaikkaa ei löydy, jossa osaamista pääsisi kehittämään. Näiden ihmisten osaaminen on kriittinen voimavara Suomen tulevaisuudelle.

Heidän mielestään nyt ei pidä käpertyä sisäänpäin, kun talous on alamaissa ja työttömyys suurta.

– Monet maat, kuten Ruotsi, Saksa ja Britannia tarjoavat kilpailukykyisiä etuja korkeasti koulutetuille työntekijöille ja houkuttelevat tutkijoita ja opiskelijoita hyvin rahoitetuilla, huipputasoisilla tutkimus- ja koulutuslaitoksillaan

– Myös meidän on toimittava aktiivisesti, jotta voimme houkutella ja ennen kaikkea pitää kansainväliset osaajat Suomessa. Kasvu syntyy heidän avullaan.