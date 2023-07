Korkeasaaren mukaan 1,5-metrinen käärme karkasi luultavasti viemäriin

Korkeasaari kertoo, että eläintarhan Amazonia-talossa elävä brasiliansateenkaariboa on poistunut terraariostaan. Henkilökunta havaitsi tilanteen viime viikon lopulla, mutta etsinnöistä huolimatta eläintä ei ole löydetty.

Eläintarhan mukaan reitti on todennäköisimmin käynyt altaan viemärin kautta, sillä viemärirakenteesta puuttui roskasiivilä ja poistoputki on mitoitettu tilassa aiemmin eläneen suuremman käärmeen mukaan.

– Olemme käyneet poikkeustilannetta läpi ja arvioineet, että vaaraa ei aiheudu ihmisille eikä toivottavasti myöskään käärmeelle itselleen. Jatkamme etsintöjä ja toivomme löytävämme boan hyvävointisena, kertoo eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti tiedotteessa.

Korkeasaaren mukaan käärme liikkuu pääasiassa maassa. Se viihtyy hyvin myös vedessä ja voi viettää siellä pitkiä aikoja niin, että vain pää on pinnalla. Käärmeen on mahdollista elää Amazonia-talon viemäriverkostossa.

Viemäreitä on Korkeasaaren mukaan kuvattu sekä eläintarhan omalla kuvauskalustolla että LVI-alan ammattilaisten välineillä. Amazonia-talon wc-tilat on suljettu toistaiseksi varotoimena. Talon muista yleisötiloista ei ole suoraa yhteyttä viemäriverkostoon, sillä lattiakaivot ovat eläin- ja takatiloissa.

Karkuteillä oleva brasiliansateenkaariboa on 12-vuotias, eli hyvässä keski-iässä. Se on noin 1,5 metrin mittainen ja ranteen paksuinen koiras. Käärme on entinen lemmikki ja sekä entisen omistajan että hoitajien mukaan käytökseltään rauhallinen. Boa tuotiin Amazonia-talon terraarioon toukokuun 2023 lopulla.