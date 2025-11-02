Korkea älykkyyskään ei suojaa ruutuajan haitoilta, sanoo aivotutkija

Suomen Mensa on antanut vuoden 2025 Mensa-palkinnon psykologian tohtori Mona Moisalalle. Tarkkaavaisuutta ja muistia tutkinut Moisala on kirjoittanut tietokirjoja ja artikkeleita keskittymiskyvystä ja ajatustyöstä aivotutkijan näkökulmasta. Mensa jakaa palkinnon muun muassa älykkyyden käytön edistämisestä ihmisyyden hyväksi.

Moisala korostaa digiajan haasteita eikä hänen mukaansa korkea älykkyyskään suojaa koukuttavien älylaitteiden ja ruutuajan haitoilta.

– Minusta on erityisen tärkeää, että varmistamme nuorten kehittyvien aivojen kasvurauhan digiajassa. Näin kasvatamme seuraavasta sukupolvesta entistä välkymmän ja paremmin voivan, Moisala sanoo tiedotteessa.

– Moisala tekee tietopohjaista vaikuttamistyötä ajattelun ja aivoterveyden parantamiseksi. Älykkään ajattelun edellytyksenä on hyvä toiminnanohjaus, kuten kyky keskittyä ja käyttää työmuistia. Työmuisti on lisäksi suoraan yhteydessä siihen, minkä miellämme älykkyydeksi, perustelee palkintoa Suomen Mensan puheenjohtaja Matti Rasinaho.

Aivotutkijaksi Mona Moisala hakeutui koettuaan nuorena, vain 18-vuotiaana aivoinfarktin.

Väitöstutkijana hän selvitti nuorten teknologian käytön vaikutuksia aivoihin. Tuloksissa havaittiin yhteyksiä päivittäisten teknologian käyttötapojen ja kognitiivisen suoriutumisen välillä. Tutkimuksen mukaan taipumus käyttää montaa mediaa samanaikaisesti oli yhteydessä suurempaan keskittymiskyvyn häiriintymiseen, kun taas tietokonepelien pelaaminen oli yhteydessä parempaan työmuistisuoriutumiseen.

Suomen Mensan tiedottaja Tomi Turunen kertoo, että palkitsemisessa on painanut merkittävän aivotutkimuksen ohella Moisalan viime vuonna julkaisema kirja Tyhmä työelämä, jossa Moisala tuo yleisön tietoisuuteen tunteiden, palautumisen, yksilöllisten erojen ja keskittymiskyvyn merkityksen ajatustyön laadulle.

Mona Moisala itse vaatii työkulttuurin uudistamista sekä vanhentuneiden toimintatapojen kyseenalaistamista työpaikoilla, jotta ajattelutyön laatu ja tehokkuus parantuisivat.

Suomen Mensa ry on osa kansainvälistä älykkäiden järjestö Mensaa, jolla on 150000 jäsentä yli 90 maassa. Suomessa jäseniä on yli 3500.

Mensaan pääsee jäseneksi, jos testissä saavutettu älykkyysosamäärä on

suurempi kuin 130, eli parempi kuin 98 prosentilla väestöstä. Vuonna 2024 Mensa palkitsi tietokirjailija Katleena Kortesuon.