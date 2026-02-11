Konsulipalvelut auttoivat viime vuonna yli 245000 suomalaista maailmalla

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla antoivat konsulipalveluita yhteensä noin 245 000 asiakkaalle vuonna 2025. Lisäksi ulkoministeriön ympärivuorokautista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen otettiin yhteyttä vuoden aikana noin 6 700 kertaa.

Avustustapauksia oli eniten niissä maissa, jotka ovat muutenkin suomalaisten suosituimpia matkakohteita: Espanjassa, Saksassa, Thaimaassa, Virossa ja Ruotsissa. Vuonna 2025 ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö oli mukana 610:n ulkomailla tapahtuneen kuolemantapauksen hoidossa. Ulkomailla rikoksen uhriksi joutuneita oli 71, sairaustapauksen vuoksi avustusta tarvinneita 204 sekä pidätettyjä ja vangittuja 147. Vangittujen tilastoluvussa ei ole mukana Pohjoismaita, koska tapaukset hoituvat suorin viranomaisyhteyksin Pohjoismaiden välillä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuonna 2025 Suomen edustustoissa maailmalla myönnettiin 15 947 uutta passia ja 5 559 henkilökorttia.

Avuntarvitsijoiden yhteydenottoja tulee niin edustustoihin, ministeriöön kuin ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen. Edustustojen ja päivystyskeskuksen ensisijainen tehtävä on neuvoa ja auttaa asiakasta edistämään omatoimisesti asiaansa.

Konsulikriiseistä eniten työllisti viime vuonna Lähi-idän laajentunut konflikti. Lisäksi vuoden aikana korostuivat poliittiset levottomuudet sekä väkivaltaisiksi muuttuneet mielenosoitukset useissa maissa, kuten esimerkiksi Tansaniassa sekä Nepalissa.

Luonnon tai ihmisen aiheuttamia kriisi- ja poikkeustilanteita on vuosittain noin 200. Edellisvuosien tapaan ulkoministeriötä työllistivät luonnononnettomuudet, esimerkiksi hirmumyrskyt, maastopalot, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset sekä maiden sisäiset konfliktit ja levottomuudet.

Ulkoministeriö julkaisee matkustustiedotteita yli 150 maahan ja ne ovat edelleen ulkoministeriön verkkosivujen luetuinta sisältöä. Vuonna 2025 matkustustiedotteiden lukijoita kiinnostivat aikaisempien vuosien tapaan eniten tiedotteet suosituista matkailumaista Espanjasta, Kreikasta, Thaimaasta ja Italiasta. Kriisialueiden maiden matkustustiedotteita seurataan myös aktiivisesti.

Poimintoja videosisällöistämme

Viime vuonna lähes 230 000 matkailijaa teki matkustusilmoituksen yhteensä 216 maahan tai alueelle ulkoministeriön ylläpitämän Matkustusilmoitus.fi -palvelun kautta. Matkustusilmoitusten määrä nousi edellisvuodesta noin 11 prosenttia.

Matkustusilmoituksen kautta ministeriö saa nopeasti yhteyden matkailijaan hätätilanteessa. Ulkoministeriö jakaa ajantasaista viranomaistietoa kohdemaan muuttuvasta tilanteesta tekstiviestitse tai sähköpostin kautta.

Suomalaisten matkailijoiden kohtaamat ongelmat ja tiedontarve maailmalla eivät ole vähentyneet. Yleisin pulma on passin vanheneminen, katoaminen tai unohtuminen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

On tärkeä muistaa, että monien maiden viranomaiset vaativat passin olevan voimassa vielä useita kuukausia matkan jälkeen. Kaksoiskansalaisilta saatetaan edellyttää maasta poistuttaessa myös toisen kotimaan passin esittämistä. Passi kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa, eikä jättää sitä tai muitakaan arvotavaroita esimerkiksi vuokra-autoon.

Ulkoministeriö suosittelee ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen aina ennen matkalle lähtöä. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Ennen matkaa kannattaa siis tutustua kohdemaan matkustustiedotteeseen ulkoministeriön sivuilla ja tehdä matkustusilmoitus, tiedote neuvoo. Ulkoministeriön päivystyskeskus toimii 24/7 numerossa +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um(at) gov.fi.