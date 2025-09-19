Konkurssien määrä väheni vuoden takaisesta, yritysten näkymät kirkastuneet

Tilastokeskuksen mukaan elokuussa haettiin konkurssiin 274 yritystä, mikä on 32 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Heinäkuussa konkurssihakemuksia oli 251.
– Konkurssiin haetaan nyt erityisesti palvelualan pieniä yrityksiä, mikä näkyy myös syksyn Pk-barometrin tuloksissa. Noin 20 prosenttia eli joka viides pk-yritys raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo.
Osuus nousi kevään 2025 barometrista kahdella prosenttiyksiköllä ylittäen pandemiasyksyn 2020 tason.
Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen toimialalla haettiin konkurssiin elokuussa lähes 60 yritystä. Vähiten konkursseja nähtiin teollisuuden toimialalla.
– Tilanteesta huolimatta yritysten näkymät ovat hieman kohentuneet. Talouskasvu vahvistuu, korot laskevat ja kuluttajien luottamus palautuu, Toivonen listaa.