Kommunistinen Kuuba avaa markkinoitaan ensimmäistä kertaa 60 vuoteen

Karibian kommunistinen saarivaltio Kuuba on avaamassa markkinoitaan ensimmäistä kertaa 60 vuoteen. Niin tukku- kuin vähittäiskauppaakin ollaan vapauttamassa siten, että ulkomaiset sijoittajat voivat omistaa alan yrityksiä.

Kuubaa ainoana sallittuna puolueena johtava kommunistinen puolue on joutunut muuttamaan linjaansa äkillisesti vakavan perustuotteita koskevan pulan takia. Ruoan ja lääkkeiden puute yhdistettynä nouseviin hintoihin on saanut tavallisen kansan yhä tyytymättömämmäksi nykyhallintoon.

Hallinnon lähteet ovat BBC:n mukaan kertoneet, että ulkomaiset sijoittajat voivat jatkossa omistaa osittain tai kokonaan kuubalaisia tukkuliikkeitä.

Linjamuutos ei kuitenkaan lähteiden mukaan tarkoita markkinoiden täyttä avautumista. Vapaata kilpailua ei sallita ainakaan aluksi.

Kuuban ulkomaankauppaministeri Betsy Díaz Velázquezin mukaan vähittäiskaupan omistamista säännellään jatkossakin tarkasti, jotta ”valtion kauppa pysyy vallitsevana.”

Kommunistisen saarivaltion entinen pitkäaikainen johtaja Fidel Castro aikanaan kansallisti kaikki tukku- ja vähittäiskaupat vuonna 1969. Nyt käynnistetty uudistus kuitenkin myöntää, ettei keskushallinto pysty vastaamaan perustuotteiden pulaan ilman ulkomaisia sijoittajia.

BBC:n Keski-Amerikan ja Kuuban kirjeenvaihtaja Will Grantin mukaan markkinauudistus on Kuuban vallankumouksellisten radikaalien ankarasti vastustama. Uudistuksen on siis hänen mukaansa mahdollista myös epäonnistua täysin.