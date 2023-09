Kolme syytä, miksi pahvilennokit ovat niin vaarallisia venäläisille

Elokuun 27. päivänä Ukrainan asevoimat teki noin 100 kilometrin päässä Ukrainan koillisrajalta sijaitsevaan Kurskin lentotukikohtaan lennokkihyökkäyksen, jonka ukrainalaiset myöhemmin vahvistivat tehdyn pahvilennokeilla. The War Zonen toimittajan Tyler Rogowayn julkaisemien satelliittikuvien perusteella kentällä ei kuitenkaan näkynyt jälkiä palaneista koneista, vaikka havaintojen perusteella kentältä kuultiin räjähdyksiä. Nyt tiedetään miksi.

Vaikka pahvilennokin lentomatka ei ole kovin pitkä sähkömoottorinsa ja akkutehonsa rajallisuuden takia eikä se kanna valtavaa räjähdekärkeä, sillä on muita, ratkaisevia etuja, minkä vuoksi se on äärimmäisen tehokas ase avoimen taivaan alla seisovia lentokoneita vastaan.

Syitä on kolme:

1) Lennokin päämateriaali on pahvi, joka läpäisee tutkasäteilyä niin paljon, että sitä on vaikea nähdä tutkassa. Vaikka lennokki ei ole tutkalle täysin näkymätön, koska potkuri, moottori, akku, navigointijärjestelmä ja hyötykuorma heijastavat tutkasäteilyä, se on silti paljon vaikeampi havaita kuin suurin osa muista drooneista.

2) Lennokin reitti ja sen kantaman ammuksen räjähdyskohta on määritelty ennalta, jolloin sen lamauttaminen elektronisen sodankäynnin järjestelmillä on paljon vaikeampaa kuin droonin, jota kauko-ohjataan radioyhteyden välityksellä.

3) Vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset valitsivat oikeanlaisen räjähdeammuksen lennokin aseistukseksi. Räjähdyksen levittämä suurinopeuksisten volframikarbidikuulien pilvi kattaa laajan alueen, jolloin lennokin ei tarvitse osua koneeseen suoraan. Riittää, että se räjähtää suunnilleen koneen yläpuolella.

Ukrainalainen vapaaehtoinen ja drooniasiantuntija Juri Kasjanov kertoi ammuksen valintaperusteeksi, ettei viholliskonetta tarvitse polttaa kentällä sen tuhoamiseksi, vaan riittää, että siihen tekee tarpeeksi reikiä, minkä jälkeen se ei enää lennä mihinkään.

Näiltä pahvilennokeilta suojautuminen onnistuu ainoastaan kestävillä, katetuilla suojilla – toisin sanoen betonikorsuilla – joiden alle koneet voi piilottaa. Venäjällä tällaisia suojia on kuitenkin hyvin vähän, mikä tekee nykytilanteesta heille lievästi ilmaistuna erittäin epämiellyttävän.

Vaihtoehtojen puutteessa venäläiset ovat alkaneet päällystää kentillä seisovia taistelukoneitaan renkailla, minkä he toivovat kätkevän koneet infrapunahakuisilta aseilta. Pahvilennokkien hyökkäyksiltä renkaat kuitenkin suojaavat ukrainalaisen pahvilennokkien kehittäjän mukaan hyvin huonosti. Kumi ei torju volframikarbidikuulia.