Kolme rajua väkivaltarikosta – HS: Suomen romanipiireissä kuplii

Suomen romanien keskuudessa on ollut käynnissä liki vuoden ajan poikkeuksellinen väkivaltakierre, joka alkoi kiihtyä vuoden 2024 keväällä, kertoo Helsingin Sanomat.

Muutaman räikeimmät väkivaltarikokset ovat olleet laajasti uutisotsikoissa, kuten huhtikuussa Helsingin Pitäjänmäen McDonald’sissa tapahtunut puukotus, jossa 30-vuotias mies tappoi entisen naisystävänsä. Seinäjoella heinäkuussa kolme romanimiestä ammuskeli ravintolassa. Lisäksi syyskuussa romanimies ampui romaninaisen kuoliaaksi Tampereen Hämeenkadulla.

Väkivaltarikoksia on kuitenkin paljon enemmän kuin julkisuudessa on nähty. Poliisin mukaan vuonna 2024 yleisillä paikoilla tapahtuneiden väkivaltarikosten epäillyistä kuudesosa oli romaneja, joita elää Suomessa noin 10 000. Romanikulttuurin tutkija Kimmo Granqvistin mukaan rikoslukuja tarkasteltaessa tulisi huomioida ekonominen asema ja verrata romanien rikoslukuja muihin samassa asemassa oleviin, sillä rikokset ovat yleisempiä väestöryhmissä, joissa on enemmän työttömyyttä, vähäinen koulutustaso ja pieni tulotaso.

Parikymmentä vuotta romanien ja romanijärjestöjen kanssa työskennelleen poliisitarkastaja Måns Enqvistin mukaan käynnissä on väkivallan kierre. Romaniyhteisöissä tapahtuva väkivalta on hänen mukaansa syklistä: toisinaan on rauhallisempaa ja toisinaan väkivalta saa sytykkeen esimerkiksi sukujen välisistä riidoista. Poliisin vaikutuskeinot romaniyhteisöihin ovat hänen mukaansa rajalliset.

– Ei ole myöskään yhtenäistä romanikenttää, joka hallitsisi koko romanikenttää. Siksi vaikuttamiskeinot ovat rajalliset, hän sanoo Helsingin Sanomille.

Romanifoorumi-järjestössä väkivalta- ja rikostyön koordinaattorina työskentelevän Mika Nymanin mukaan romaniyhteisössä on käynnissä pahimmat vihamielisyydet pitkään aikaan. Kunnia ja häpeä ovat romanikulttuurissa keskeisiä käsitteitä ja niiden noudattamatta jättäminen lietsoo konflikteja, hän arvioi. Yhtenä syynä hän pitää sosiaalista mediaa, kuten romaniyhteisön omia Facebook-ryhmiä, joissa hänen mukaansa erityisesti nuoret romanimiehet kirjoittavat provosoivasti.