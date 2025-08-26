Kolmannen Pohjanmaa-luokan korvetin tuotanto aloitettiin

Kolmannen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi aikataulun mukaisesti tiistaina 26. elokuuta perinteisellä steel cutting -seremonialla Raumalla.

Kolme neljästä monitoimikorvetista on nyt tuotannossa.

Rauma Marine Constructions (RMC) ja sen tytäryhtiö RMC Defence Oy rakentavat Merivoimille neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia Laivue 2020 -hankkeessa.

Suorituskykyiset monitoimikorvetit on suunniteltu Itämeren vaihteleviin olosuhteisiin.

– Rauman telakka on tehnyt erityisesti 2020-luvulla merkittäviä investointeja tuotantonsa kehittämiseen ja henkilöstönsä kyvykkyyteen siten, että telakasta on tullut yksi merkittävimmistä nykyaikaisten vaativissa olosuhteissa toimivien alusten, erityisesti jäissä kulkevien viranomaisalusten rakentajista, RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen sanoo tiedotteessa.

– Toivomme, että olemme huippuluokan kotimaisella osaamisellamme vahvasti mukana myös suomalaisissa jäänmurtajahankinnoissa ja kansainvälisissä hallitustenvälisissä hankinnoissa. RMC:n kapasiteetti ja osaaminen ovat erittäin hyvässä kunnossa.

Tuotannon aloitukseen osallistuivat aluksen tilaajana toimiva Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Merivoimat, laivojen luokituslaitos Lloyd’s Register sekä Rauma Marine Constructionsin (RMC) johto ja henkilöstö.

– Kolmannen monitoimikorvetin ’steel cutting’ on jälleen tärkeä virstanpylväs kohti merkittävää merellistä suorituskykyä. Poikkeuksellisen vaativan ja kompleksisen sota-alusluokan rakentamisessa eri osapuolten oppimiskäyrä on ollut merkillepantavaa, Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo sanoo.

Ensimmäinen rakenteilla olevista monitoimikorveteista laskettiin vesille tämän vuoden toukokuussa. Alus on nyt varusteluvaiheessa. Toisen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja on nyt lohkovarustelu- ja rungonkoontivaiheessa.

Koko Laivue 2020 -hankkeen on tarkoitus olla valmis vuonna 2029. Hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on yli 3 600 henkilötyövuotta.

Uusi monitoimikorvetti on pituudeltaan 117 metriä, leveydeltään 16,5 metriä ja syväykseltään viisi metriä. Sen nopeus on 26 solmua eli 48 kilometriä tunnissa.

Miehistöä uudessa monitoimikorvetissa on 70.