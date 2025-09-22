Kokoomusnuoret vaatii urheilijoille yhtäläistä sosiaali- ja eläketurvaa

Kokoomusnuorten mukaan huippu-urheilijat tarvitsevat reilut mahdollisuudet menestyä. Kansainvälisellä tasolla kilpaileminen vaatii tukea ja resursseja.

Nuorisojärjestön mielestä nykyinen lainsäädäntö kohtelee urheilijoita epäreilusti. Urheilusta saatavat tulot eivät kerrytä eläketurvaa samalla tavalla kuin muissa ammateissa, eikä urheilijan työuraa turvaa työttömyysturva loukkaantumisen tai urheilu-uran päättyessä.

Tämä luo tilanteen, jossa urheilija kantaa itse raskaan taloudellisen riskin, vaikka tekee työtä koko kansan hyväksi.

– Mielestäni olisi vähintäänkin kohtuullista, että urheilijoille taataan yhtäläinen sosiaaliturva ja eläketurva muiden ammattiryhmien kanssa. Sekä hallitusohjelman että viimeisimmän budjettiriihen kirjaukset antavat ujon optimistisen kuvan ammattiurheilijoiden tulevaisuutta ajatellen. Molemmissa pöytäkirjamerkinnöissä todetaan, että urheilijoiden sosioekonomisen aseman vahvistamisen mahdollisuuksia selvitetään. Nyt vain odotellaan, että sanat muuttuvat teoiksi, toteaa Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Emma Immonen kannanotossa.

Juuri päättyneet yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut Japanin Tokiossa osoittivat Kokoomusnuorten mukaan, että suomalaisilla urheilijoilla on potentiaalia ja osaamista, mutta kansainvälisen huipun saavuttaminen vaatii entistä suurempia satsauksia huippu-urheilun edellytyksiin.

Nuorisjärjestön mielestä suomalaisessa urheilukulttuurissa ollaan kaukana siitä, mitä menestyminen kansainvälisillä areenoilla todella vaatii. Huippu-urheilua ei Suomessa vieläkään tunnisteta ammatiksi. Yhä liian usein ajatellaan, että urheilija tekee harrastuksensa ohessa ”oikeita töitä” ja että urheilumenestys syntyy silkalla sisulla ja talkoohengellä.

Kokoomusnuoret katsoo, että todellisuudessa kansainvälisellä tasolla kilpaileminen on kokopäivätyö, joka vaatii aivan samanlaista tukea, resursseja ja arvostusta kuin muissakin ammateissa.

Asennemuutos

Nuorisojärjestö pitää huolestuttavana, että moni lahjakas ja lupaava nuori urheilija joutuu elämään jatkuvassa toimeentulon epävarmuudessa, mikä vaikuttaa heikentävästi täysipainoiseen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Tällä hetkellä yhteiskunta hyötyy urheilijoiden menestyksestä, mutta ei kanna riittävää vastuuta heidän työstään.

– Urheilumenestyksen lisäksi tärkeää on, että suomalaisia urheilijoita kannustetaan ja tsempataan myös pettymysten hetkillä. Valittelun ja naureskelun sijaan tarvitaan asennemuutos, jotta myös urheilijat kokevat suomalaisten seisovan heidän puolellaan, muistuttaa Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Frans Koivula.

Kokoomusnuoret peräänkuuluttaa asennemuutoksen tärkeyttä sekä lainsäädännön että muun yhteiskunnan tasolla sekä korostaa vankkumattoman tuen antamista Suomen lipun väreissä urheileville.