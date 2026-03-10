Kokoomusnuoret haluaa kieltää burkat

Vantaa kielsi burkat ja niqabit peruskoulujen oppilailta. Kokoomusnuorten mukaan päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta nuorisojärjestön mielestä keskustelua ei tule rajata vain kouluihin.

Jos kasvoja peittävän vaatetuksen katsotaan olevan ristiriidassa tasa-arvon ja turvallisuuden kanssa koulussa, tulisi sen kokoomusnuorten mielestä koskea muitakin julkisia tiloja.

Kokoomusnuoret kertoo tiedotteessaan linjanneensa jo aiemmin, että Suomessa otetaan käyttöön burkakielto turvallisuuden ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Kirjaus löytyy voimassa olevasta kokoomusnuorten tavoiteohjelmasta.

Kokoomusnuoret sanoo näkevänsä, että suomalainen yhteiskunta perustuu avoimuuteen ja tasa-arvoon. Ihmiset kuuluu nuorisojärjestön mukaan kohdata kasvokkain, ja kasvoja peittävä vaatetus on ristiriidassa näiden arvojen kanssa.

– Väite siitä, että burkia ja niqabeita ei ole Suomessa ei pidä paikkansa. Vaikka niitä on vielä vähän, on tärkeää antaa heti signaali, ettei tasa-arvoinen ja liberaali yhteiskunta hyväksy ääriuskonnollista käytäntöä, jossa naiset tehdään näkymättömiksi, sanoo kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki.

Kasvoja peittävän vaatetuksen käyttö julkisessa tilassa herättää kokoomusnuorten mukaan myös turvallisuuskysymyksiä. Tiedotteessa sanotaan, että viranomaisten on voitava tunnistaa ihmiset nopeasti esimerkiksi rikostilanteissa, häiriötilanteissa ja pelastustehtävissä. Kun kasvot peitetään kokonaan, henkilön tunnistaminen vaikeutuu merkittävästi, kokoomusnuoret toteaa.

Useat Euroopan maat, kuten Ranska, Belgia ja Tanska, ovat ottaneet käyttöön burkakiellon julkisilla paikoilla. Kokoomusnuorten mukaan Suomen ei tule jäädä tässä kehityksessä jälkeen.

– Kasvojen peittämisessä kyse on syvälle juurtuneesta naisia esineellistävästä kulttuurista, ei vapaasta tahdosta. Naisia alistavat uskonnolliset kulttuurit eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella naisella tulee olla oikeus elää ilman painetta peittää kasvonsa, sanoo kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Mari Pinomäki.

Kokoomusnuoret painottaa, että vaikka uskonnonvapaus ja ilmaisunvapaus ovat tärkeitä, burkat ja niqabit ovat suomalaisten perusarvojen kanssa liian räikeässä ristiriidassa. Tiedotteessa sanotaan, että naisilta kasvojen peittäminen on ääri-islamia, ei normaali islamin harjoittamisen muoto.