Kokoomusnuoret ehdottaa lounas- ja virikesetelien poistoa

Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) ehdottaa hallitukselle ”helppoa säästökohdetta” eli lounas- ja virikesetelien poistoa. Kannanotossaan liitto vetoaa myös Helsingin Sanomissa 28. joulukuuta julkaistuun artikkeliin, jossa taloustieteilijät yksimielisesti totesivat, ettei lounasedusta ole suurta hyötyä yhteiskunnalle tai palkansaajille.

– Tässä olisi oiva täky hallitukselle. Nyt kun säästökohteita etsitään joka kulman takaa, palkansaajien tehottomat setelijärjestelmät tulisi ottaa suurennuslasin alle. Lounasetu maksaa Suomen valtiolle yli 20 miljoonaa euroa vuodessa, huomauttaa Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Binga Tupamäki.

”Lounasetu ei ole ilmaista rahaa vaan osa palkkaa”

KNL toteaa, että lounasetu vääristää hintoja, kun verottaja käytännössä päättää Suomen ravintolahinnat.

– Kun verottaja määrittää lounaan arvon, siitä syntyy ravintoloille kiintopiste, johon hinnat ankkuroidaan. Nyt lounaan hinnaksi muodostuu historialliset 14 euroa, mikä ei selity pelkällä inflaatiolla. Suosituimmat ravintolat voivat pyytää muutaman euron ekstraa – eihän se missään tunnu, kun maksaa “omaa rahaa” vain vähän. Kuluttajat eivät käsitä lounasseteliä omaksi palkakseen, mikä on väärä tapa hahmottaa asia.

Kokoomusnuoret toteavat, että ”suurimpia hyötyjiä tässä järjestelmässä ovat valitettavasti välikädet”.

– Palkansaajien setelisysteemejä ja niitä varten tehtyjä erillisiä sovelluksia tarjoavat yritykset ottavat oman siivunsa, mikä lopulta näkyy hinnoissa. Meillä on ollut kolme isoa yritystä, jotka pyörivät vain tämän asian turvin ja ovat lobanneet nykyistä järjestelmää innokkaasti.

Tupamäki korostaa, että ”palkansaajia tulisi muistuttaa, että lounaisiin ja virkistäytymiskokemuksiin sijoitettu raha on heidän omaa palkkaansa.”

– Se ei ole, kuten usein lounasjonossa saattaa fiilistellä, palkan päälle saatavaa etua, “ilmaista rahaa”. Etu on edelleen 75 prosenttisesti verotettavaa ansiotuloa, ja palkansaajalla olisi oikeus puhtaaseen käteiseenkin, toki ilman verotuksellista hyötyä. Tässä järjestelmässä ohjataan keskusjohtoisesti palkansaajien vapautta määrätä palkastaan, huomauttaa Tupamäki.

”Tuskin noutopöytä-ähkyt ovat omia eväitä terveellisempiä”

Kokoomusnuorten mukaan ”lounasetua puolustetaan usein kansanterveyden nimissä”.

– Ajatus siitä, että suomalaiset söisivät ilman lounasseteliä automaattisesti huonommin, on varsin holhoava. Väite kansanterveydellisistä hyödyistä ei pohjaa tutkimukseen, vaan mututietoon. Tuskin ähkyt isoissa buffeteissa ovat sen terveellisempiä kuin omat pienet eväät.

Kyse on myös yksilön vapaudesta.

– Ihmisten tietoisuus ravinnosta on kasvanut valtavasti, ja vaihtoehtoja on enemmän kuin koskaan. Jos joku haluaa käyttää rahansa muuhun kuin lounasravintoloihin, se ei ole kansantaloudellinen tappio – päinvastoin, se on merkki siitä, että resurssit kohdentuvat ihmisten omien mieltymysten mukaan. Vapautta annetaan enemmän.

Liitto painottaa, että verotuksen laskeminen on parempi keino tukea ravintola-alaa.

– Voi olla, että osa ravintoloista kärsisi asiakaskadosta, jos etu poistettaisiin. Talous muuttuu aina, kun sääntelyä puretaan. Mutta se ei ole kestävä peruste ylläpitää kallista järjestelmää. Jos ravintola-alaa halutaan tukea, se kannattaa tehdä verotusta laskemalla, eikä kierrättämällä palkansaajien omia rahoja monimutkaisen edun kautta.

Virike-etu on poistettava myös

KNL ehdottaa myös liikunta- ja kulttuuripalvelut kattavan virike-edun poistamista samalla.

– Virike-etu on samankaltainen setelietu kuin lounasetu, mutta se on vielä toimimattomampi tiukan käyttörajauksen takia. On vaikea keksiä uskottavaa perustetta sille, miten verottaja voi tietää mikä on sallittava virike virkistäytymiseen. Esimerkiksi pakohuoneita ei voi maksaa enää virike-eduilla, koska Verohallinto on tarkentanut, ettei pakopeli kuulu liikunta- ja kulttuuriedun käyttökohteisiin.

Liitto huomauttaa että verottajan päätös ”tuntuu mielivaltaiselta, että elokuvalippu Hollywood-tuotantoa katsomaan on sallittu, mutta kotimaisen yrittäjän tukeminen ja virikkeellinen pakohuonepeli ei täyttäisi kriteereitä.”

– Virike-etu synnyttää samanlaisia ongelmia kuin lounasetu: monimutkaista verosääntelyä, välikäsiä, transaktiokustannuksia ja kulutuksen ohjautumista sinne, missä etu kelpaa, ei sinne missä hyöty olisi suurin. Tosiasiallisesti virike-etu on epäsuoraa yritystukea niille yrityksille, jotka ovat listautuneita oikeaan järjestelmään. Tämä on kilpailun kannalta epäreilu tilanne aloitteleville tai innovatiivisille yrityksille.

Kokoomusnuoret arvioivat, että virike-edun poisto voisi tuoda säästöjä noin kymmenen miljoonaa euroa. Virike-etu on noin puolet lounasedustaja ja sitä käytetään vähemmän.

– Yhteensä etujen poistaminen olisi noin 30 miljoonaa euroa, mikä ei Suomen taloutta pelasta, mutta antaisi edes jonkinlaisen avun siihen.

Puheenjohtaja Tupamäki korostaa, että verotuksen alentaminen antaa parhaan mahdollisuuden ihmisille päättää menoeristään.

– Jos työntekijän hyvinvointia halutaan oikeasti tukea, paras ja rehellisin keino on alentaa työn verotusta suoraan ja antaa ihmisille vapaus käyttää rahansa itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Toisaalta hyvinvointiyhteiskunnan tarkoituksena on pitää kaikista heikoimmista huolta, ei antaa “ilmaisia lounaita” palkansaajille”, sanoo Tupamäki.