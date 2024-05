Kokoomusaloite sallisi ydinaseiden tuonnin Suomeen

Tampereen tulevaisuuskokoomus -yhdistys on tehnyt ydinaseista aloitteen kokoomuksen puoluekokoukselle, joka on koolla kesäkuun puolessavälissä. Ehdotus on hyväksyä, että ”puoluekokous velvoittaa kokoomuksen työskentelemään ydinenergialain muuttamiseksi siten, että ydinenergialain neljäs pykälä sallii Nato-maiden armeijojen tuovan valtioneuvoston suostumuksella tarpeen niin vaatiessa ydinräjähteitä ja pitävän niitä hallussaan Suomen alueella”.

Kokoomuksen puoluehallitus ehdottaa vastauksessaan aloitteen hyväksymistä, lisättynä toimenpideosalla.

– Suomeen kohdistuva uhkakuva on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun naapurimaamme Venäjä hyökkäsi naapurimaahansa Ukrainaan 2022 tarkoituksena valloittaa koko maa. Venäjä on luokitellut myös Suomen epäystävälliseksi maaksi. Vahvistaakseen turvallisuuttaan ja puolustuskykyään Suomi liittyi Naton jäseneksi 2023. Pohjois-Atlantin sopimuksen viides artikla velvoittaa muita jäsenmaita auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaataan. Kylmän sodan aikana ydinpelotteiden tasapaino esti konventionaalisen sodan syttymisen kahden liittokunnan välillä, aloitteessa perustellaan.

Nato-jäsenyyden ensisijainen tarkoitus on aloitteen mukaan estää sodan syttyminen nostamalla hyökkäyskynnys mahdollisimman korkealle. USA:n ydinsateenvarjo on tehokkain hyökkäyksen pidike ja aseet on aloitteen mukaan voitava sijoittaa siten, että niiden sodan ehkäisevä vaikutus on mahdollisimman tehokas.

– Ydinenergialaki estää ydinräjähteiden tuonnin Suomeen. Tämä merkitsee sitä, että puolustussuunnittelussa kaikki sodan ehkäisemisen ja sodassa puolustautumisen keinot eivät ole Suomen ja liittokunnan käytössä.

– Jokaisen sukupolven tehtävä on tehokkaasti turvata Suomen itsenäisyys, sen demokraattinen järjestelmä ja ihmisoikeudet. Tämän vuoksi Suomen ei pidä jättää hyödyntämättä mitään sotilaallisen puolustamisen keinoja. Ei ole tarkoituksenmukaista, että Suomeen sijoitettaisiin vakaan rauhan aikana pysyvästi ydinaseita, mutta niiden maahantuonti jännityksen kiristyessä ennakkoehkäisevässä tarkoituksessa voi olla tarpeen, aloitteessa todetaan.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen. Puoluehallitus haluaa siihen kuitenkin seuraavan muutetun toimenpideosan: ”Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmiä toimimaan siten, että ydinenergialain uudistuksen yhteydessä tehtäisiin huolelliseen valmisteluun perustuen tarvittavat muutokset, jotta Suomen lainsäädäntö jatkossa mahdollistaisi omalta osaltaan Naton ydinasepelotteen täysimääräisyyden kaikissa teoreettisissakin skenaarioissa”.

