Kokoomuksesta tyrmäys kannabiksen laillistamiselle: ”Täysin vastuutonta, vasemmisto!”

  • Julkaistu 23.11.2025 | 17:35
  • Päivitetty 23.11.2025 | 17:35
  • Huumeet
Sanni Grahn-Laasosen mukaan on väärin tehdä huumemyönteisiä asenteita lisäävää politiikkaa.
Vasemmistoliitto asettui kannattamaan uudessa tavoiteohjelmassaan kannabiksen laillistamista. Puolueen tuore linja sai kuitenkin nopeasti täystyrmäyksen kokoomuksesta.

Sunnuntaina puoluekokouksessa hyväksytyn tavoiteohjelman mukaan kannabiksen käyttö tulisi laillistaa ja sen myynti tulisi siirtää valtio-omisteisiin kauppoihin. Aiemmin kannabiksen laillistamista on kannattanut eduskuntapuolueista vain vihreät.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ei vasemmistoliiton ehdotukselle kuitenkaan lämmennyt. Ministerin mukaan politiikka, joka lisää nuorten huumekokeiluja ja huumemyönteisiä asenteita yhteiskunnassamme, on väärää politiikkaa.

– En muuta odottanutkaan, mutta jälleen täysin vastuutonta, vasemmisto! Grahn-Laasonen jyrähti.

Kansanedustaja Arto Satonen taas kertoi pitävänsä oikeasti järkyttävänä, että vasemmistoliitto ajaa kannabiksen laillistamista.

– Se on monille polku kovempiin huumeisiin, Satonen huomautti.

Pirkanmaalaispoliitikko kiitteli myös Grahn-Laasosen ripeää reaktiota vasemmistoliiton uuteen linjaan.

– Hyvä kun huumepolitiikasta vastaava ministeri reagoi asiaan heti, Satonen linjasi.

Sekä Grahn-Laasonen että Satonen kommentoivat asiaa viestipalvelu X:ssä.

