Kokoomuksen puoluekokous on ensi kesänä Jyväskylässä

Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt järjestää vuoden 2026 puoluekokouksen Jyväskylässä.
– Haluamme kiittää Kotkaa hyvästä valmistelutyöstä. Joudumme kuitenkin odottamaan, että Kotkan majoituskapasiteetti vastaa tarpeitamme. Kotkan Satama Areena on puitteiltaan loistava ja odotamme innolla, että pääsemme kokoontumaan Kotkaan tulevina vuosina, sanoo puoluesihteeri Timo Elo.
Kaakkois-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Oskari Valtola kertoo ymmärtävänsä puoluehallituksen päätöksen kokouksen siirrosta, vaikka se on harmillinen.
– Kunhan saamme majoitustarjonnan kohtamaan kysynnän, toivotan kokoomusväen tervetulleeksi Kotkaan kokoustamaan, hän sanoo.
Puoluekokous järjestetään Jyväskylän Paviljongissa, joka on toimivaksi todettu kokouspaikka jo aiemmilta vuosilta. Kokoomuksen puoluekokous on järjestetty Jyväskylässä viimeksi vuonna 2010.
Kokoomuksen sääntömääräinen puoluekokous järjestetään 5.-7.6.2026.