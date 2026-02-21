Kokonaan tekoälyn ohjaama risteilyohjus kehitettiin Romaniassa

Romania on ottanut huomattavan askeleen liittyäkseen niiden Euroopan maiden kasvavaan joukkoon, joilla on kansallinen ohjusohjelma. Tästä Romanian on kiittäminen Cluj’ssa sijaitsevaa alun perin digitaaliteknologiaan keskittynyttä OVES Enterprise –yhtiötä, joka näyttää laajentaneen toimialaansa kaukovaikutteisiin asejärjestelmiin.

Yhtiön risteilyohjus nimeltään Sahara on jo kehityksensä loppusuoralla. Viime vuonna tehdyt alustavat testit olivat onnistuneita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ohjukseen on Nemesis AI -niminen tekoälyalgoritmi, jonka ansiosta se pystyy lentämään maaliinsa matalalla sekä alueilla, joissa navigointijärjestelmiä häiritään.

Algoritmin kerrotaan analysoivan satelliittien välittämää sijaintidataa 200 millisekunnin välein havaitakseen signaalin mahdollisen väärentämisen tai elektronisen häirinnän. Tarpeen vaatiessa se siirtää ohjuksen inertianavigointiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ohjuksessa on pienikokoinen suihkuturbiini, joka tuottaa 310 newtonin työntövoiman vain 55-kiloiselle ohjukselle. Ohjuksen taistelukärki – joka voidaan vaihtaa myös muuksi hyötykuormaksi – painaa 10 kilogrammaa. Ohjuksen kantamaksi ilmoitetaan noin 200 kilometriä 20 kilogramman polttoainemäärällä. Ohjuksen lentonopeus on 0,85 Machia eli 1040 kilometriä tunnissa. Valmistaja ilmoittaa suunnittelevansa myös 500–600:aan ja 900–1100 kilometriin ulottuvaa ohjusta.

OVES on investoinut ohjuksen kehittämiseen miljoona euroa ja arvioi käyttävänsä vielä kaksi miljoonaa euroa ohjuksen optimointiin ja testilaukaisuihin. Ohjuksen toiminnan virallinen esittely järjestetään toukokuussa ja täyden toiminnan kykyä esitellään ensi vuonna.

Ohjuksen räjähdekärjen koko heijastaa Yhdysvalloista alkanutta suuntausta. Yhdysvaltain merijalkaväki on juuri valinnut Red Wolf -risteilyohjuksen, jonka taistelukärjen paino on 10 kilogrammaa, mutta ohjuksen kantama 370 kilometriä.