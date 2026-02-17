Kokonaan eurooppalainen hypersooninen ohjus teki ensilentonsa

Brittiläissaksalainen puolustusalan startup-yritys Hypersonica kehittää ensimmäistä kokonaan eurooppalaista hypersoonista ohjusta. Yhtiö on tehnyt Euroopan ensimmäisen onnistuneen koelaukaisun Norjassa: ohjus lensi yli kuusinkertaisella äänennopeudella yli 300 kilometrin matkan. Hypersoonisuuden rajana pidetään viisinkertaista äänennopeutta.

Yhtiön mukaan testilaukaisu tehtiin Andøyan rakettikoealueelta Pohjois-Norjassa. Kaikki maalta laukaistun ohjuksen järjestelmät toimivat odotetulla tavalla sekä nousun aikana että sen laskeutuessa takaisin ilmakehään.

Yhtiöstä kerrotaan, että prototyyppi kiihtyi yli 6 Machin nopeuteen, jonka se sanoi vastaavan 7400 kilometrin tuntinopeutta. Järjestelmän suorituskyky arvioitiin osakomponenttien tasolle asti hypersoonisen lennon aikana. Siitä saatu data analysoidaan ja sitä käytetään jatkosuunnittelussa. Hypersonican perustajat Philipp Kerth ja Mark Ewenz kertoivat testin olleen merkittävä askel kohti tavoitetta saada käyttöön eurooppalainen hypersooninen iskukyky vuoden 2029 loppuun mennessä.

– Yksityisesti rahoitettuna startupina meidän nopeutemme suunnittelusta laukaisualustalle vain yhdeksässä kuukaudessa pitäisi säätää uudelleen odotuksia liittyen kustannuksiin ja vaadittavaan aikaan tämän ratkaisevan tärkeän kyvyn kehittämisessä, he totesivat.

Yhtiön sanoo kehityssuunnitelman sisältävän laukaisutestejä, joilla kykyä rakennetaan vaiheittain, mukaan lukien lennon hallinta hypersoonisilla nopeuksilla, liikehtimiskyky ja viimeiseksi täydet tehtävävaatimukset. Ohjuksen rakennetta kuvataan modulaariseksi, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan päivittää ja että sen kehityssyklit ovat nopeampia verrattuna perinteiseen kehitystyöhön.

Hypersonica väittää, että sen käyttämä lähestymistapa voi vähentää kustannuksia yli 80 prosenttia verrattuna perinteisiin kehitysohjelmiin ja että se tukisi Euroopan kykyä saavuttaa aikarajat, jotka Nato ja Britannia ovat asettaneet vuoteen 2030.

– Tämä on ylpeä hetki Euroopan puolustusinnovaatioille, yhtiön perustajat totesivat lisäten, että yhtiö on keskittynyt vastuulliseen kehittämiseen.

Entisten Oxfordin yliopiston tutkijoiden joulukuussa 2023 perustaman Hypersonican pääkonttori on Saksan Münchenissä, ja sillä on tytäryhtiö Lontoossa.