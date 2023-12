Koko maassa valkea joulu

Koko maahan on varmistunut valkoinen joulu, uutisoi Foreca. Pieniä poikkeuksia saattaa löytyä ainoastaan lounaissaaristosta. Syvin lumipeite on Puolangalla, jossa lunta on jo reilusti yli puoli metriä.

Lämpötila puolestaan pysyy pakkasen puolella joulun pyhien yli koko maassa ja sään uskotaan pysyvän talvisena myös välipäivät aina vuodenvaihteeseen asti. Jouluaaton sää on koko maassa pilvinen ja poutainen, joskin heikkoja lumisateita saatetaan saada osassa maata. Keski- ja Pohjois-Lappiin ennustetaan uutta lunta noin 5-10 senttimetriä. Lumisateisilla alueilla ajokeli saattaa heikentyä. Maan eteläosissa kannattaa ottaa huomioon liukastuva kävely- ja ajokeli, sillä kuluneiden päivien loska on päässyt jäätymään.

Jouluaattona pakkasta on maan eteläosissa maksimissaan muutama aste, kun taas Lapissa pakkanen puree -7 asteessa. Pilvipeitteen rakoillessa myös pakkasen kiristyminen on mahdollista.

Joulupäivänä pilvinen sää jatkuu suurimmilta osin ja myös lounaissaaristoon leviää lumisateita. Lunta ei kuitenkaan ennusteta satavan paria senttiä enempää.

Tapaninpäivänä pilvinen sää sekä paikalliset, pienet lumisateet jatkuvat. Pakkanen kuitenkin kiristyy, sillä maan etelä- ja keskiosissa lämpötila laskee noin 4-10 pakkasasteeseen, kun Lapissa pakkanen pääsee laskemaan paikoin jo -15 pakkasasteeseen. Pilvipeitteen paikallinen rakoilu saa nämäkin pakkaset kiristymään.