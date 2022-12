Klassinen illuusio: Tässä kuvassa ei ole yhtään kolmiota

Yksinkertaisen kuvion kulmissa on kolme Pac-Man-kuviota.

Niiden välissä on niin ikään symmetrisesti kolme V-kuviota.

Optinen harha saa ihmisen näkemään kuviossa kaksi kolmiota. Mutta kun tarkkaan ryhtyy katsomaan, ei kumpaakaan kolmioista todellisuudessa ole.

Kyseinen kuvio on kuuluisimpiin optisiin illuusioihin kuuluva Kanizsan kolmio. Se sai nimensä 1955 italialaisen psykologin ja taiteilijan, kuvioiden organisoitumista psykologian kulmasta tutkineen Gaetano Kanizsan (1913-1993) mukaan.

This is called the Kanizsa Triangle Illusion. There are no triangles in this image. pic.twitter.com/S5K9a4H3EZ

