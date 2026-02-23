Klassikkokarkin historia ulottuu 1800-luvulle

Yksi Suomen tunnetuimmista makeisista eli Brunbergin Suukko juhlii tänä vuonna 75-vuotista historiaansa.
Porvoolainen makeistehdas Brunberg juhlistaa merkkihetkeä ilmeuudistuksella sekä lanseeraamalla kolme erikoismakua pitkin vuotta. Ensimmäinen juhlavuosimaku tulee kauppoihin maaliskuussa.
Maailmalla samankaltaisia makeisia on nautittu vuosisatojen ajan. Tanskalaiset keksivät Suukkoja muistuttavan flødebollen eli kermapallon vuonna 1807. Myöhemmin kerma korvattiin valkuaisvaahdolla säilyvyyden pidentämiseksi.
Brunbergin tehtaalla Suukkojen valmistus aloitettiin vuonna 1951. Siitä lähtien suklaiset suupalat ovat olleet osa suomalaista herkutteluhistoriaa. Suukkojen maku ja koko on säilynyt alusta alkaen melko samanlaisena, vain tuotantometodit ovat ajan saatossa modernisoituneet.
Ensimmäinen maku oli vanilja ja se oli pitkään kuluttajien suosiossa. Nykyään mansikka on ylivoimaisesti myydyin variantti. Myös vaihtuvat sesonkimaut ovat kasvattaneet suosiota kuluttajien kaivatessa vaihtelua klassikkomakujen rinnalle.
Suukot ovat Brunbergin suurin tuoteryhmä. Niitä valmistetaan tehtaalla ympäri vuoden, ja tuotanto vilkastuu yhtiön tiedotteen mukaan entisestään kampanja- ja sesonkiaikoina. Suukkolinjastoon on vuosien varrella tehty mittavia investointeja, jotta kysyntään pystytään vastaamaan.
Ensimmäinen juhlavuosimaku, Vihreä Omena, saapuu kauppoihin maaliskuussa.
– Omena on ollut yksi eniten toivotuista mauista, niinpä päätimme juhlavuoden kunniaksi toteuttaa tämän toiveen. Tulossa on myös muita tavallisesta valikoimasta merkittävästi poikkeavia erikoismakuja, mutta niistä lisää myöhemmin, Brunbergin tuotekehittäjä Piia Hyttinen sanoo.