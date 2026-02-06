KL: Tässä ovat Helsingin keskustan omistajat

Ilmarinen, Keva ja Sponda ovat suurimmat Helsingin kaupallisen ydinkeskustan omistajat, kertoo Kauppalehti.

Kevan omistukset keskustan kiinteistöissä kasvoivat viime vuoden lopulla merkittävästi, kun eläkevakuuttaja osti talousahdinkoon ajautuneelta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöyhtiö Ylvalta nipun keskustakiinteistöjä. Kauppaan kuuluivat Vanha ylioppilastalo, Kaivotalo, Citytalo ja Grand Hansa -kokonaisuus.

Kaikkiaan Keva omistaa keskustasta noin 120000 neliömetriä tilaa, myös Stockmannin tavaratalon.

– Sanotaanko, että meille on avautunut mahdollisuuksia, joista olemme halunneet ottaa vaarin. Jos Keva ei uskoisi Helsingin keskustan vetovoimaan, niin mihin me uskoisimme, Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius kertoo.

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda omistaa esimerkiksi Mannerheimintieltä kuusi kiinteistöä sekä kauppakeskus Forumin ja Makkaratalon. Toimitusjohtaja Christian Hohenthalin mukaan kansainvälisenä trendinä on, että etenkin asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset siirtävät toimistonsa kaupungin ydinkeskustan laadukkaisiin toimitiloihin.

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa noin 20 kiinteistöä pääkaupungin ytimestä ja sen liepeiltä, muun muassa Postitalon ja Aleksanterinkatu 13:n toimistoksi muutetun kiinteistön.

– Periaatteessa kaikki kohteet ovat koko ajan myynnissä, jos hinta on kohdallaan, mutta nyt markkinatilanne on myynnin näkökulmasta huono, Ilmarisen kiinteistösijoitusjohtaja Tomi Aimonen sanoo KL:lle.

Helsinki Research Forumin mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Helsingin keskustan toimistojen vajaakäyttöaste nousi 18,3 prosenttiin. Laadukkaimmissa toimistoissa parhailla sijainneilla vajaakäyttöaste on pienempi.