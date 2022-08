KL: Sotku romutuspalkkiosta käy kalliiksi

Korvausten taustalla on Traficomin kansalaisille antama virheellinen tieto siitä, että esimerkiksi sähköauton hankintaan on mahdollista käyttää useita vanhojen autojen romutuksista tulleita palkkioita. Väärästä tiedosta aiheutui vahinkoa sadoille ihmisille, jotka nyt ovat hakeneet korvauksia, kertoo Kauppalehti.

Romutuspalkkioihin liittyviä korvaushakemuksia on saapunut virastoon tähän mennessä 327 kappaletta, joista tällä hetkellä vielä kolme on ratkaisematta. Korvauksia on maksettu yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa.

Myös hylkääviä päätöksiä on tehty. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen vahvistaa, että virasto on jättänyt joissain tapauksissa maksamatta korvauksia romutetuista ajoneuvoista.

Täysin hylkääviä päätöksiä on annettu joitain kymmeniä. Tämän lisäksi Valtiokonttori on osittain hylännyt joidenkin hakijoiden vaatimuksia.

– Muutamasta Valtiokonttorin ratkaisusta on nostettu kanne valtiota vastaan, Syrjänen kertoo.