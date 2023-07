KL: Sähköautojen määrä liki tuplaantunut vuodessa

Sähköautojen määrä on liki tuplaantunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Kauppalehti.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 64 000 sähköautoa. Eniten sähköautoja on Helsingissä, missä sijaitsee melkein viidennes kaikista Suomen sähköautoista.

Eniten prosentuaalista kasvua on ollut Oulussa. Siellä sähköautojen määrä on noussut 2035 kappaleeseen. Oulussa on kasvua on ollut 122 prosenttia viime vuodesta.

Suomessa on yhä 57 kuntaa joissa sähköautoja on alle kymmenen kappaletta. Vähiten sähköautoja on pienissä kunnissa, joiden alueella latauspisteitä on harvakseltaan.

Kokonaisuudessaan sähköautoilu keskittyy Kauppalehden mukaan vahvasti pääkaupunkiseudulle.