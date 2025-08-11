KL: Nämä toimialat kannattavat parhaiten, kärjessä yllättävä ala

Perintä- ja luottotietopalvelut nousivat kärkipaikalle Kauppalehden tekemässä eri toimialojen kasvu- ja kannattavuusvertailussa.

Perintä- ja luottotietopalvelujen toimiala kasvoi viime vuonna 11,0 prosenttia, ja alan yrityksiin sijoitettu pääoma tuotti 35,1 prosenttia.

Toimialavertailussa molemmat tunnusluvut sijoittuvat viidenneksi, joten saldoluku on selvityksen alhaisin.

– Koska maksuvaikeuksissa olevien kuluttajien määrän kasvu on kiihtynyt ja yritysten maksuhäiriömerkinnöissä rikotaan ennätyksiä, riittää perintätoimistoilla paljon töitä. Kyselyitä luottokelpoisuudestakin tehdään näinä aikoina runsaasti, vertailun tehnyt Kauppalehden analyytikko Ari Rajala perustelee toimialan menestystä KL:n uutisessa.

Muista toimialoista yleislääkäritoiminta ja vakuutusvälitys ovat vertailun mukaan myös toimialojen parhaimmistoa.

Selvityksen perusteella kaikkien toimialojen nopeinta liikevaihdon kasvua kirjasi viime vuonna metsänhoito (19,1 prosenttia). Yleislääkäripalveluiden 51,0 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle oli toimialojen ylivoimaisesti paras.

– Toimialassa on runsaasti yksityisiä lääkäriyhtiöitä. Ne tekevät erittäin hyvin kannattavaa keikkalääkärityötä isoille terveyspalveluyhtiöille, Rajala toteaa.

Selvityksen mukaan kaikkien toimialojen mediaanikasvu oli viime vuonna 2,1 prosenttia, kun sijoitettu pääoma tuotti tyypillisesti 12,9 prosenttia. Selvityksessä käytiin läpi yhteensä 622:n osin päällekkäisen toimialan kasvua ja kannattavuutta.

Lakisääteiset tilintarkastus-, autokatsastus-, kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut edustavat vuodesta toiseen kannattavuuskärkeä.

Kasvu- ja kannattavuuskärjestä löytyvät myös kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut, vanhusten asumispalvelut sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Julkinen maksaja selittää toiminnan vakautta.

Heikoimmin menestyneiden toimialojen joukossa esiintyy paljon rakentamista. Betonituotteiden valmistus ja puutalojen valmistus sekä mattojen, tapettien ja lattianpäällysteiden kauppa ovat aloina kaikkein heikoimmasta päästä.

Kaupan alat ovat vertailun hännillä yliedustettuina: tekstiilien, huonekalujen ja jalkineiden vähittäiskauppa ovat heikkoja toimialoja. Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen sekä moottoripyörien vähittäiskauppa eivät selvityksen perusteella myöskään lyö leiville.