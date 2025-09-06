KL: Kriisin sattuessa suurin osa Suomen viennistä olisi motissa

Logistiikka-ala etsii parhaillaan ratkaisuja Suomen viennin ylläpitämiseksi myös mahdollisen kriisin iskiessä Itämeren laivaliikenteeseen, uutisoi Kauppalehti. Ratkaisuilla halutaan estää suomen viennin riippuvuus ainoastaan Itämeren laivaliikenteestä.
Tunneleiden, teiden ja ratahankkeiden mahdolliset rakennusaikataulut olisivat kuitenkin pitkiä. Tärkeää on huomioida suunnitelmissa myös uusien reittien vaikutukset niiden pituuteen, päästöihin ja hintoihin. Jo valmiiksi kilpaillulla kuljetusalalla marginaalit ovat pieniä.
Logistiikka-alan tutkijaopettaja Jyri Vilko Lut-yliopistosta lähtisi selvittämään myös Pohjoismaista yhteistyötä. Hän mainitsee Norjassa sijaitsevat syvänmeren sataman hyvänä kulkureittinä, mikäli kulku Itämerellä olisi estynyt. Norjalla ja Ruotsilla voisi olla omaakin etua Suomen kulkuväyläksi ryhtymisestä.
– Huoltovarmuuden ja resilienssin näkökulmasta on heidänkin etu, että kuljetusreittejä kehitetään, Vilko arvioi.