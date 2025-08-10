KL: Asiantuntija varoittaa sijoitushuijauksista – näistä merkeistä tunnistat ansan

Sijoitushuijaus on yleinen ilmiö, joka nykyään lähes poikkeuksetta liittyy kryptovaluuttoihin. Tiettyjä merkkejä seuraamalla on mahdollista paljastaa huijaukset, kertoo Kauppalehti.

Finanssialan infra- ja turvallisuusjohtaja Niko Saxholmin mukaan huijauksissa yleensä mainostetaan jotakin uutta ideaa, kuten rahastoa ja sen tuottomahdollisuuksia.

Itse huijaustapoja on hänen mukaansa satoja erilaisia. Esimerkiksi niin kutsutuissa kylmäsoitoissa esittäydytään esimerkiksi jonkin pörssivälittäjän edustajaksi tai varainhoitajaksi ja pyritään saamaan uhri sijoittamaan mainostettuun tuotteeseen.

Myös ”perinteiset” romanssihuijaukset ovat saaneet uusia muotoja. Sen sijaan, että romanssi pyytäisi rahaa, hän saattaa tarjoutua opettamaan uhrilleen kryptosijoittamista.

Osa huijauksista on asiantuntijan mukaan todella ammattimaisesti tehtyjä.

– Sivuillahan saattaa olla esimerkiksi asiakaspalvelua ja mahdollisuus kommunikoida chatbotin kanssa, aivan kuten oikeillakin sivuilla, hän sanoo Kauppalehdelle.

Uhrille saatetaan sivustolla myös näyttää hänen sijoituksensa kehittymisen grafiikkaa, joka on Saxholmin mukaan parhaimmillaan tehty hyvin realistiseksi.

Saxholm kertoo, että huijauksissa luvatut tuotot ovat yleensä liian hyviä ollakseen totta.