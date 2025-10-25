KL: Analyytikolta hyviä uutisia sijoittajille

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich näkee Yhdysvaltain taloudellisten mittarien olevan suotuisassa asennossa osakesijoittajien kannalta. Erityisesti odotettua paremmat inflaatioluvut puhuvat tämän näkemyksen puolesta. Von Gerichiä aiheesta haastatteli Kauppalehti.
Pääanalyytikon mukaan sijoittajalle on hyvä uutinen, että USA:n taloudella menee ”varsin hyvin” ja inflaatiokehitys on maltillista. Von Gerich huomauttaa, että keskuspankki laskee ohjauskorkoa yleensä silloin, kun talous on sakkaamassa.
Nyt korot ovat kuitenkin hänen mukaansa verrattain korkealla. Koronlasku olisikin von Gerichistä ”hyvälaatuista”, jos se johtuisi matalasta inflaatiosta.
– Osakesijoittajalle on kaksipiippuinen juttu, jos korot laskevat heikentyneiden talousnäkymien vuoksi. Silloin yritysten tulosnäkymät yhtäältä heikentyvät, mutta toisaalta matalammat korot auttavat.
– Jos korot sen sijaan laskevat siksi, että hintapaineet hellittävät ja talouskehitys jatkuu varsin hyvänä, niin voi ajatella, että se on huomattavasti positiivisempi uutinen osakesijoittajalle, von Gerich arvioi.
Syyskuun kuluttajahintaindeksi nousi elokuusta 0,3 prosenttia ekonomistien konsensuksen ollessa 0,4 prosenttia. Vuositasolla inflaatio on nyt kolmessa prosentissa, kun ekonomistit odottivat sen olevan 3,1 prosenttia. Myös ostopäällikköindeksit olivat odotettua paremmat.