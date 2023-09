K&K: Kirkkoherra ei pidä monisuhteisuutta syntinä

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala toteaa Kirkko ja kaupunki -lehdessä polyamorian ja avointen suhteiden puhuttavan nykyään paljon. Hänen mukaansa parisuhteessa olennaisimmat asiat ovat yhteys, tuki ja tärkeys.

Hän kommentoi Neljä pientä aikuista -elokuvaa, jossa Paavalinkirkossa työskentelevällä kirkkoherralla on vaimo ja naisystävä, jotka päättävät elää polyamorisesti.

– En voisi jakaa omaa sydäntäni. Se mikä on mahdotonta minulle, voi silti olla mahdollista jollekin toiselle, Kari Kanala sanoo.

Kirkkoherralta kysytään, onko polyamoria syntiä.

– Jos polyamoria on asianosaisille ok, kuka minä olen sitä tuomitsemaan? Rakkausasiat eivät liity kristinuskon oppiin, vaan etiikkaan. Jos jokin suhde on alisteinen, näen isoja ongelmia. Mutta jos suhteet ovat tasapuolisia, eivätkä vahingoita ketään, niin minun on vaikea kutsua polyamoriaa synniksi, Kanala sanoo.

– En näe syntiä niinkään yksittäisenä tekona kuin asenteena lähimmäistä ja Jumalaa vastaan. Rasismi ja homofobia ovat syntiä, samoin kuin kaikki sellainen, missä alistetaan joku eriarvoiseen asemaan millä tahansa perusteella, kirkkoherra jatkaa.

Hänen mukaansa polyamoria saa miettimään, onko valtavirtainen perhekäsitys liian vanhanaikainen.

– Siis se ajatus, että perheeseen kuuluu äiti, isä, pari lasta, koira ja Volvo, Kari Kanala sanoo.