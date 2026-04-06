”Kiroilu ja loukkaukset ovat tapa, jolla luuserikakarat käyttäytyvät”

”Tiistaina on Iranissa voimalaitospäivä ja siltapäivä, kaikki samassa paketissa. Mitään vastaavaa ei tule olemaan!!! Avatkaa v***n salmi, te hullut paskiaiset tai elätte helvetissä – KATSOKAA VAAN!”, Donald Trump kirjoitti Truth Socialiin sunnuntaiaamuna. Myöhemmin hän näytti asettavan uuden määräajan kirjoittamalla ”Tiistai, klo 20.00 itäistä aikaa!”

Uutiskanava CNN on kerännyt joitakin Iranin suurlähetystöjen sanailuja.

”Mieti vakavasti 25. lisäystä, pykälää 4”, Etelä-Afrikan Iranin suurlähetystö sanoi viitaten ilmeisesti perustuslain säännökseen, joka antaa varapresidentille ja hallituksen enemmistölle mahdollisuuden julistaa presidentin kelvottomaksi virkaansa ja asettaa siten varapresidentin vastuuseen.

”!Ota rauhallisesti, tiikeri. (sic) Pysy rauhallisena”, kirjoitti Iranin Bulgarian suurlähetystö.

”#POTUS on alentunut ennennäkemättömälle kerjäämisen tasolle, täynnä katkeraa, onttoa töykeyttä ja uhkauksia. Epätoivo on lähes käsin kosketeltavaa, tihkuu jokaisesta tavusta – erityisesti sattumanvaraisesti heitetyistä kirosanoista”, Iranin Itävallan suurlähetystö totesi.

Iranin Britannian suurlähetystö lainasi yleistä sananlaskua: ”On parempi pitää suusi kiinni ja antaa ihmisten ajatella sinua typeräksi kuin avata se ja poistaa kaikki epäilykset.” Lähetystö sanoi myös, että Trumpin uhkaus oli ”heikkouden ja SAIRAUDEN merkki”.

Iranin Zimbabwen suurlähetystö julkaisi listan esimerkkejä ”presidentin käytöksestä”, johon sisältyi ”kunnioittava ja harkittu kieli julkisissa lausunnoissa”.

”Kiroilu ja loukkausten heittäminen ovat tapa, jolla luuserikakat käyttäytyvät. Ota itsesi niskasta kiinni, vanha mies!” kirjoitti puolestaan Iranin Intian suurlähetystö.