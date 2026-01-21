Kirkkoisä sanoo Vladimir Putinin olevan Antikristus

Vladimir Putinin joulutervehdyksessään esittämä luonnehdinta Ukrainan vastaisesta hyökkäyssodasta ”pyhänä missiona”, jota Venäjä toteuttaa ”Herran käskystä”, on herättänyt laajaa tuohtumusta kristillisten kirkkojen piirissä.

Putin pyrkii esiintymään messiaanisena pelastajana, mutta on todellisuudessa pikemminkin Antikristus, Ukrainan ortodoksista kirkkoa edustava isä Myroslav Puškaruk sanoo brittiläiselle The Independent -lehdelle.

Turvautuminen voimaan ja väkivaltaan rakkauden ja kristillisten arvojen asemesta liitetään kristillisessä maailmassa Antikristukseen – ei suinkaan pelastukseen, lontoolaisen Pyhän Jumalan Äidin seurakunnan kirkkoherrana toimiva isä Myroslav toteaa.

Antikristuksella tarkoitetaan kristinuskossa Saatanan lähettilästä, joka usein yhdistetään myös Ilmestyskirjan petoon.

Putin on toistuvasti perustellut Ukrainaan kohdistuvaa veristä hyökkäyssotaansa selittämällä, että Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä muodostavat ”Pyhän Venäjän”. Ukrainan ortodoksisen kirkon synodi on julistanut tämän putinistisen venäläinen maailma -ideologian harhaoppiseksi.

– Pyhää tehtävää ei voi kristillisestä näkökulmasta toteuttaa epäpyhin keinoin, Croydonin, Bradfordin ja Leedsin anglikaanisten hiippakuntien entinen piispa Nick Baines lausuu The Independentille.

– Kyse on epäpyhistä keinoista, kuten kansaan kohdistuvasta verilöylystä, hyökkäyksestä heidän maahansa ja valheellisista puheista, hän toteaa.

Isä Myroslav pitää Putinin väitteitä täysin harhaanjohtavina ja kristillisten opetusten vastaisina. Niillä ei ole hänen mukaansa mitään tekemistä aitojen kristillisten arvojen kanssa, vaan ne palvelevat yksinomaan Venäjän kerettiläisiä tavoitteita.

Katolista uskonnon tutkimusta Liverpoolin Hope University -yliopistossa opettavan isä Taras Homytšin mielestä Putinin viljelemät uskonnolliset viittaukset ovat epäjumalan palvontaa ja kristinuskon vääristelyä, jossa sotaa, tuhoa ja kuolemaa ylistetään perusteena Venäjän aluevaatimuksille.

– Se on pirullinen, demoninen tapa käyttää Jumalan sanaa, hän toteaa.

– Venäjän hyökkäyssota alkoi ideologisena sotana, ja täysimittainen hyökkäys oli vain sen seuraus. Sodan lopettamiseksi meidän on käsiteltävä tätä ideologiaa ja tukahdutettava sotaa ruokkiva ajattelu, hän painottaa.