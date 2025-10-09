Kirjakaupat säilyttäneet merkityksensä ikääntyneiden keskuudessa

Kirjakaupat pitävät pintansa 55+ -vuotiaiden suomalaisten ensisijaisena ostopaikkana kirjakauppatuotteille.

Kirjakauppaliitto toteutti yhdessä Erikoiskaupan liiton kanssa poikkeuksellisen laajan kyselytutkimuksen ikääntyneiden kulutustottumuksista.

Vastausten mukaan hypermarketit eivät ole vanhimpien ikäluokkien eivätkä eläkeläisten ensisijainen valinta, vaan kirjakauppatuotteet haetaan kirjakaupoista. Kirjakaupoista eniten ostetaan paperituotteita ja toiseksi eniten kirjoja.

Kirjoittaja, hinta sekä laatu vaikuttavat kirjakaupoissa ostopäätökseen kaikista eniten. Kierrätettävyys sekä ympäristöä säästävät materiaalit olivat puolestaan ostokriteereiden häntäpäässä, vaikka aiheet puhututtavat mediassa laajasti ja vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon merkittävästi.

Ostettavan tuotteen hinnan merkitys vähenee iän myötä ja kirjoittajan tai kirjailijan merkitys ostopäätöksessä kasvaa.

Nykyajan kirjailmiöt merkityksettömiä ikääntyneille

Booktok-ilmiö tai kirjasome eivät näy 55+ -ikäryhmän ostovalinnoissa. Vastausten perusteella some, nettiyhteisöt ja -foorumit, tekoälyt, vlogit ja blogit ovat ikääntyneille merkityksettömiä kirjakauppatuotteisiin liittyvinä tietolähteinä. Tietoa haetaan tarjousilmoittelusta sekä verkkosivuilta.

Viime vuosina äänikirjapalvelut ovat vallanneet kirjamarkkinaa. Tutkimuksen mukaan ikääntyneempi väestö ei ole edistänyt markkinan kehittymistä, sillä 85 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ei ole käyttänyt maksullisia äänikirjapalveluja.

– Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ainakin tutkitun ikäryhmän kulutustottumuksien mukaan kirjakaupat ovat säilyttäneet merkityksensä ja arvonsa – kirjat ja paperituotteet halutaan edelleen hankkia perinteisesti juuri kirjakaupoista. Tutkimuksessa ei selvitetty tuloksen syytä, mutta uskon, että laajaa valikoimaa sekä asiantuntevaa henkilökuntaa arvostetaan edelleen, pohtii Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson tiedotteessa.

Tutkimusyhtiö Verian toteutti verkkokyselyn probabilistisessa suomalaisessa internetpaneelissa kesällä ja alkusyksystä 2025 suomen kielellä. Nuorimmat vastaajat olivat 55-vuotiaita, vanhimmat yli 90-vuotiaita.

Tulokset on vakioitu vastaamaan vakioväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen tulosten niin sanottu luottamusväli 95 % luottamustasolla vaihtelee 50 % vastaustasolla ±1,7 prosenttiyksikön (kokonaistulokset) ja ±3,8 prosenttiyksikön (toimialakohtaiset tulokset) välillä.