Kirjailija vetoaa: Älkää ostako kirjaani

Amerikkalaisen jalkapallon legenda ja pelinrakentaja Brett Favre on joutunut skandaalin keskelle. Julkisuuteen päätyneiden tekstiviestien perusteella vaikuttaa siltä, että Favre olisi yrittänyt junailla salamyhkäisesti hyväntekeväisyyteen tarkoitettuja rahoja tyttärensä koulun lentopallohallin rakentamiseen.

Asiasta kertoo muun muassa amerikkalainen uutiskanava MSNBC.

Urheilijalegendasta elämäkerran aiemmin kirjoittanut kirjailija Jeff Pearlman on järkyttynyt uusimmista paljastuksista. Favre on ollut myös aiemmin julkisuudessa esimerkiksi naisille lähetettyjen sopimattomien tekstiviestien takia.

Pearlman kertoo Twitterissä katuvansa ylistävään sävyyn kirjoitettua kirjaansa.

– Kun pohdin asiaa nyt ja olen raa’an rehellinen, suosittelen ihmisiä olemaan lukematta sitä. Hän on paha kaveri. Hän ei ansaitse ikonikohtelua. Hän ei ansaitse kiitosta tai imagon kiillotusta, kirjailija sanoo tviitissään.

Pearlman sanoo, että köyhille ihmisille tarkoitettujen rahojen ohjaaminen omiin tarkoituksiin on ”groteskia ja hirviömäistä”.

– En voi ymmärtää, miten tuollainen ihminen voi katsoa itseään peilistä.

On the day of extended Favre revelations, I wanna share something: I wrote a biography of the man that was largely glowing. Football heroics, overcoming obstacles, practical joker, etc. Yes, it included his grossness, addictions, treatment of women. But it was fairly positive [1] pic.twitter.com/m1rJJ2sChf

— Jeff Pearlman (@jeffpearlman) September 13, 2022