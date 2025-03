Kim Jong-unin uusi golfkenttä on ydinohjustukikohta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on perustanut ydinohjustukikohdan metsäiseen laaksoon noin 35 kilometriä pääkaupunki Pjongjangista kaakkoon. Golfkentäksi naamioitu tukikohta rakennettiin viime vuonna puretun Talvipalatsin paikalle. Se valmistui marraskuussa ja on nyt valmis koelaukaisuja varten.

Kentän betoniperusta valettiin kesäkuussa ja peitettiin elokuussa ohuella multakerroksella, johon kylvettiin ruoho. Satelliittikuvia tutkineiden James Martin Center for Nonproliferation Studiesin analyytikoiden mukaan tasaiset betoniperustat ovat ihanteellisia laukaisualustoja pitkän kantaman ballistisille ohjuksille, ja alueen muita rakennuksia ei yleensä löydy golfkentiltä.

Entiselle palatsin alueelle johtavia teitä on levennetty sopiviksi mannertenvälisten, ballististen Hwasong-19-ohjusten kuljetuslaveteille. Alueella on nelikerroksinen, 36 metriä korkea rakennus, johon tutkija Sam Lairin mukaan ohjukset mahtuvat pystysuoraan. Näin korkeaa rakennusta ei hänen mukaansa rakennettaisi lyhyemmän kantaman ohjuksille. Rakennuksen takana on toinen, maan sisään upotettu rakennelma, johon mahtuisi neljä laukaisualustaa.

Pohjois-Korea laukaisi 10. maaliskuuta ballistisia ohjuksia Itä-Kiinan meren pohjoiselle osalle Keltaisellemerelle, kun Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteinen Freedom Shield -sotaharjoitus oli alkamassa. Pjongjang kutsui harjoitusta ”aggressiiviseksi ja hyökkääväksi sodan harjoittelemiseksi”.

Pohjois-Korea syytti Yhdysvaltoja viime viikolla myös ”poliittisista ja sotilaallisista provokaatioista”, kun Yhdysvaltojen Tyynenmeren laivaston lentotukialus Carl Vinson vieraili Etelä-Korean Busanin satamassa. Kim Jong-un esitteli ensi kertaa maansa uutta sukellusvenettä, joka pystyy kantamaan kymmentä ydinohjusta.