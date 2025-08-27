Kiistelty uimahalli purettiin maan tasalle – HS: Korjaus maksaa tuplasti uuden hallin verran

Espoon Tapiolan uimahallin korjauksen kustannusarvio hipoo jo 60 miljoonaa euroa. Hinnalla saisi kaksi uutta uimahallia varustettuna 50 metrin radoilla.
Helsingin Sanomien mukaan kymmenessä vuodessa arviot hallin remonttikustannuksista ovat paisuneet liki 50 miljoonaa euroa, kun korjaustarve osoittautui alkuperäisarviota laajemmaksi.
Halli on tällä hetkellä revitty täysin maan tasalle, mikä on tullut monille alueen asukkaille ja myös espoolaisille päättäjille yllätyksenä. Vain uudempi lisäosa seisoo pystyssä.
Asiasta tekee kinkkisen se, että kun Tapiolan uimahallin korjausta vuosia pähkäiltiin, esillä oli myös kokonaan uuden hallin rakentaminen toiseen paikkaan tai vanhan hallin paikalle. Museoviranomaiset muistuttivat, että suojelumerkinnällä varustettua hallia ei saa purkaa.
HS:n mukaan vastuuta tapahtuneesta eivät ota virkamiehet, poliitikot eivätkä museoviranomaiset. Espoon kulttuuripalvelupäällikön Leena Hoppanian mukaan kokonaisarvio asiasta muuttui, kun selvisi, miten laajat 60-lukulaisen rakennuksen vauriot oikeasti ovat.
Myös Museoviraston yliarkkitehti Robin Landsdorff kiistää, että suojeluviranomaiset olisivat äkisti muuttaneet kantaansa. Landsdorff sanoo nyt, että Tapiolan uimahallia koskevassa suojelussa on kyse rakennuksen idean säilyttämisestä osana niin sanottua puutarhakaupunginosaa, ei niinkään fyysisestä rakennuksesta.
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma-Stina Vehmanen kertoo olleensa perillä siitä, että rakennuksen korjausaste on yli 9o prosenttia. Hän kritisoi silti suojeluviranomaisia jäykkyydestä.
– Kun lopulta ollaan tilanteessa, jossa rakennus joudutaan pitkälti rakentamaan uusiksi, olisi ollut hienoa, että tästä olisi voitu neuvotella joustavammin aiemmin.
SDP:n valtuutettu Markku Sistonen pitää uimahalliepisodia käsittämättömänä. Hänen mukaansa poliitikot yrittivät useita kertoja saada vastausta siihen, riittääkö hallille pelkkä remontti vai täytyykö se purkaa.
Ja vaikka Tapiolan halli saataisiin kuntoon, espoolaisten rahoja on kuitenkin hukattu noin 25 miljoonaa euroa, Sistonen toteaa korjauksen kustannusarvioon viitaten.