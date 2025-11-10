Kiistelty diktaattori nimettiin kansallissankariksi, kansa nousi vastarintaan

Indonesia on nimennyt maan entisen pitkäaikaisen presidentin Suharton kansallissankariksi. Suharton (1921-2008) kiistanalainen perintö diktaattorina on herättänyt kiivaita protesteja maassa, kertoo BBC.
Suharton hallinnon aikana 1960- ja 1990-luvuilla Indonesia koki nopean talouskasvun, mutta myös väkivaltaisen poliittisen sorron aikakauden. Satojen tuhansien poliittisten toisinajattelijoiden arvioidaan kuolleen tuona aikana.
Kansallissankaripalkinto on Indonesiassa vuosittainen jaettava tunnustus panoksesta maalle.
Suharto oli maanantaina julkaistulla kymmenen uuden nimen listalla. Palkinnon vastaanottivat maanantaina maan pääkaupungin Jakartan valtionpalatsissa Suharton lapset. Seremoniaa johti Suharton entinen vävy, Indonesian nykyinen presidentti Prabowo Subianto.
Suharto nousi ensi kertaa kuuluisuuteen johtaessaan japanilaisten joukkojen aseistariisuntaa Yogyakartan taistelussa vuonna 1945. Hän toimi maan presidenttinä vuosina 1967-98.
Suharton kolmen vuosikymmenen valtakautta leimasivat kidutus, katoamiset ja kansalaisoikeuksien tukahduttaminen. Indonesian hyökkäys Itä-Timoriin 50 vuotta sitten oli yksi kylmän sodan aikakauden raaimmista sotilasoperaatioista.
Merkittävästä korruptiosta huolimatta hän onnistui talouden vakauttamisessa. Suharton kauden aikana Indonesian talous kasvoi keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Inflaatio taltutettiin 1960-luvun puolivälin noin 600 prosentin tasolta 10 prosenttiin. Indonesia on nykyisin Kaakkois-Aasian suurin talous.
Suharton julistaminen kansallissankariksi on kohdannut merkittävää vastustusta maassa.
Viime viikolla noin 100 ihmistä kokoontui Jakartassa vastustamaan Suharton nimitystä, ja lähes 16000 henkilöä on allekirjoittanut samaa vaativan verkkoadressin.
Jakartassa on suunniteltu maanantaiksi mielenosoitusta, ja satoja turvallisuushenkilöitä on lähetetty turvaamaan mahdollisia mielenosoituksia.