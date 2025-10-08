Kiista repii: Nord Stream -iskuista epäiltyä ei haluta luovuttaa Saksaan

Puolan pääministeri on asettunut puolustamaan ukrainalaista miestä, jota uhkaa luovutus Puolasta Saksaan. Volodymyriksi kutsuttu mies pidätettiin Varsovan lähellä viime viikolla epäiltynä osallisuudesta vuonna 2022 tapahtuneisiin Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksiin.

Puolalainen TPV kertoo, että pääministeri Donald Tusk on sanonut, ettei ole Puolan intresseissä luovuttaa tätä miestä, jonka maanantaina vangittiin 40 päiväksi.

— Hän on kiinniotettuna tämän prosessin takia, mutta Puolan hallituksen kanta ei ole muuttunut, Tusk sanoi ja korosti ettei tietenkään puutu tuomioistuimen oikeuteen ratkaista asia lainmukaisesti.

— Ei ole tosiaankaan Puolan intressissä tai yleisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen mukaista syyttää tätä kansalaista tai luovuttaa häntä toiselle valtiolle.

Tuskin näkemystä komppasi Puolan kansallisen turvallisuusviraston (BBN) johtaja Sławomir Cenckiewic. Hän kommentoi uutiskanava Polsatille tiistai-iltana, että Puolan ei pitäisi osallistua mihinkään operaatioon Venäjää vahingoittaneen henkilön luovuttamiseksi.

Luovuttamista on vaatinut Saksa, joka myös antoi aiemmin miehestä kansainvälisen pidätysmääräyksen. Saksan mukaan Volodymyr toimi yhtenä sukeltajista ryhmässä, jonka epäillään liikkuneen vuokrajahdilla ja vieneen kaasuputkiin räjähteitä Tanskan Bornholmin saaren lähellä syyskuussa 2022. Volodymyr on kiistänyt asian.

Volodymyr-niminen mies oli jäädä kiinni jo aikaisemmin, kun hän tallentui Saksassa nopeusvalvontakameraan. Mies ehti kuitenkin livahtaa Saksasta Puolaan ja sieltä mahdollisesti edelleen Ukrainaan. Nyt pidätys kuitenkin tapahtui Puolassa. Tiedossa ei ole, oliko Volodymyr Puolassa koko ajan. Saksa on syyttänyt Puolaa yhteistyöhaluttomuudesta Volodymyrin tapauksessa jo aiemmin: elokuun lopulla Saksan yleisradioyhtiön julkaisemassa artikkelissa syytettiin Puolaa suoraan siitä, että he olisivat päästäneet epäillyn karkuun, jarruttaneet rikostutkintaa kuukasitolkulla ja valtiosihteeritasolla pilkanneet ja halveksuneet sitä julkisesti.

Pääministerin kommenttien perusteella Saksan ei kannata pidätellä hengitystään Volodymyrin luovutusta odotellessa.

Yhteensä Saksa on antanut kansainväliset pidätysmääräykset kuudesta ihmisestä joita epäilee Nord Stream -putkien räjäytykseen osallistumisesta. Elokuussa Italia pidätti operaatioon osallistumisesta 49-vuotiaan Serhii-nimisen miehen, joka oli Riminillä lomailemassa perheensä kanssa. Tämä entinen Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijä toimi väitetysti operaation toteutusta valvoneena koordinaattorina. Saksa on vaatinut myös Serhiin luovuttamista, mutta Serhiin puolustus on valittanut vaatimuksesta, eikä luovutusta ollut toteutettu ainakaan vielä syyskuun lopussa.