Kiinteistönvälittäjä VS:lle: Asunnot eivät mene kaupaksi parkkipaikkojen puutteen takia

Parkkipaikkojen puute haittaa ajoittain asuntokauppaa merkittävästi, kertoo Vantaan Sanomat. Vantaan alueella asunnon ostamisesta kiinnostunut voi kiinteistönvälittäjien mukaan jättää huoneiston ostamatta siksi, että talossa ei ole hänelle tarjolla parkkipaikkaa.

Parkkipaikoista on pääosin Vantaalla pulaa keskusta-alueen kerrostaloissa. Vantaa Habitan toimitusjohtaja Santeri Mäkisen mukaan kaavoituksessa ajatellaan usein, että alueen julkinen liikenne riittää palvelemaan asukkaita täysin.

Kuitenkin Mäkisen mukaan todellisuudessa moni tarvitsee omaa autoa työssä sekä harrastuksissa.

– Uusiin taloihin tehdään mielestäni usein liian vähän parkkipaikkoja asuntojen määrään ja tyyppiin nähden. Myös vanhemmissa yhtiöissä on paikoin pulaa autopaikoista, Mäkinen sanoo.

– Monella perheellä on tarvetta jopa kahdelle autolle. Kaikki eivät myöskään pääse töihin julkisilla, ja vaikka pääsisivätkin, voi lähimmälle asemalle tai pysäkille olla matkaa. Lapsen vienti päiväkotiin lisää vaikeuskerrointa entisestään.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Marko From arvioi, että sähköautojen kasvava määrä vaikuttaa pysäköintipaikkojen tarpeeseen.

– Sähköautopaikka uuden kodin yhtenä kriteerinä on kasvanut asuntojen ostajien silmissä merkittävästi. Asiakas, jolla on sähköauto, tarvitsee sähköautopaikan, ja kun sitä ei löydy, asunnon ostopäätös jää tekemättä, From sanoo.