Kiinalainen rahtialus jumittaa Tanskan lähellä: Merivoimat vartioi vuoroissa

Tanskan merivoimat vahtii kaapelirikkoihin liitettyä, Kiinaan rekisteröityä Yi Peng 3 -tankkeria Kattegatin salmessa. Yi Peng 3 ankkuroitui eilen illalla, ja sen luona vaikuttaa sen jälkeen olleen ensin Tanskan partiointialus P525 Rota, kunnes myöhään illalla vahtivuoron otti sukelluskoulutusalus Søløven. Yösydännä Yi Peng 3:n luo lähti myös fregatti HDMS Hvidbjørnen, joka kuitenkin kytki paikannuksen pois useita merimaileja ennen Yi Pengin ja Søløvenin lähistölle pääsemistä.

Aamusta sukelluskoulutusalus HDMS Hvidbjørnen suuntasi taas pois tankkerin läheisyydestä ja partiointialus P525 Rota lähestyi.

Avointen meriliikenteen paikkatietopalvelujen mukaan Yi Peng 3 vaikuttaa olevan joitakin satoja metrejä Tanskan aluevesirajan ulkopuolella, mutta kuitenkin Tanskan talousvyöhykkeellä.

Sosiaalisessa mediassa on liikkunut runsaasti huhuja siitä, että Tanskan asevoimat olisi noussut alukselle. Merivoimien alusrotaation perusteella tämä ei vaikuta todennäköiseltä. Yi Peng 3:ia kuitenkin selvästi valvotaan, ja vahtivuorot vaihtuvat.

Tanskan puolustusvoimat ei halunnut kommentoida asiaa tanskalaiselle medialle.

– Puolustusvoimilla ei ole kommentoitavaa tästä aluksesta. Ulkomaisten alusten seuraaminen Tanskan vesialueilla on rutiinia, Tanskan puolustusvoimien viestinnästä sanottiin Ekstra Bladetille.

Varsinaisesti kaapelirikkojen ylimmän tutkintavastuun on ottanut Ruotsi. Sen puolustusvoimat ilmoitti tiistaina tukevansa poliisia omalla osaamisellaan ja kalustollaan – kuten vedenalaisella laitteistolla. Suomessa keskusrikospoliisi kertoi tiistaina, että Ruotsin viranomaisten kanssa todennäköisesti perustetaan yhteinen tutkintaryhmä.

BCS East-West -tietoliikennekaapeli vaurioitui sunnuntaina ja C-Lion1-kaapeli aamuneljän aikoihin maanantaina. BCS East-West-kaapelin omistaa Arelion ja C-Lion1-kaapelin Cinia. Cinia-yhtiöstä kolme neljännestä omistaa Suomen valtio. Arelion on ruotsalainen, entiseltä nimeltään Telia Carrier.

Yi Peng 3 lähti Venäjän Laukaansuusta perjantaina ja on matkalla Egyptin Port Saidiin.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi Helsingin Sanomille tiistaina Brysselissä, että Itämeren alueen viranomaiset ovat oppineet syksyllä 2023 katkotun Baltic Connector -kaapelin tutkinnassa tehdyistä virheistä ja varautuneet tarvittaessa pysäyttämään Itämerellä liikkuvan laivan, jos sitä epäillään osallisuudesta tietoliikennekaapeleiden vahingoittamiseen.

– On ihan selvää, että jos joidenkin maiden kriittistä infraa on tuhoutunut tai vaurioitunut vakavasti, ja pitää selvittää, kuka se on tehnyt, ei voi olla tilannetta, että noin vain lippu pystyssä kävellään pois paikalta.